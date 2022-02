Xenoblade Chronicles 3 è ufficiale, arriverà a settembre

Nintendo e Monolith hanno presentato ufficialmente Xenoblade Chronicles 3, terzo capitolo della trilogia originale nata su Wii e che arriverà in esclusiva su Switch a settembre 2022.

Ecco la descrizione dal sito ufficiale di Nintendo:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore MONOLITHSOFT. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio in mezzo ai disordini tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderanno parte a un grande racconto con la “vita” come tema centrale. Esplora un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Il director del gioco, Tetsuya Takahashi, ha pubblicato un lungo messaggio ai fan:

Ciao a tutti, sono Tetsuya Takahashi di Monolith Soft.

A poco più di quattro anni dall’uscita di Xenoblade Chronicles 2 e un anno e mezzo dall’uscita di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, ora vi portiamo notizie sull’ultimo gioco di Monolith Soft: Xenoblade Chronicles 3. Come indica il nome, è il terzo capitolo della serie Xenoblade Chronicles. Attualmente stiamo apportando le modifiche finali per assicurarci di creare il miglior gioco possibile in base a tutto ciò che abbiamo imparato dai precedenti capitoli della serie.

La key visual presenta una grande spada rotta di Mechonis e il corpo del Titano Urayan con una ferita aperta. Immagino che tutti coloro che hanno visto il trailer siano rimasti piuttosto sorpresi dalla scena finale. A cosa serve questo accenno visivo? Non posso ancora rivelarlo. Quello che posso dirvi è che questo visual è stato concepito parecchio tempo fa. Più precisamente, l’abbiamo inventato tra la fine dello sviluppo di Xenoblade Chronicles e l’inizio dello sviluppo di Xenoblade Chronicles 2. Quindi, non è qualcosa che abbiamo aggiunto di recente alla serie.

Riteniamo che il gioco sarà divertente sia per coloro che hanno giocato a Xenoblade Chronicles o Xenoblade Chronicles 2, sia per coloro che giocheranno per la prima volta a un gioco di Xenoblade Chronicles.

I personaggi sono stati ideati da Masatsugu Saito, che ha anche disegnato i personaggi di Xenoblade Chronicles 2. Anche se non possiamo rivelarli in questo momento, Koichi Mugitani ha creato alcune delle opere d’arte che saranno elementi chiave del gioco. Come si può evincere, i membri familiari dello staff della serie Xenoblade Chronicles si sono riuniti ancora una volta per creare questo gioco.

La musica del gioco è stata gestita anche da artisti che hanno contribuito alla serie in passato. La musica di Xenoblade Chronicles 3 è stata composta da Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu e Mariam Abounnasr.

La musica in questo gioco mantiene il tocco unico di Xenoblade Chronicles mentre affronta anche una nuova sfida, ovvero quella di integrare una melodia basata sul flauto. Il flauto è in realtà uno dei temi chiave di questo gioco. Una varietà di altri elementi e temi sono nascosti nel trailer e riveleremo nuovi dettagli in futuro.

Xenoblade Chronicles 3 è una nuova avventura che unisce i mondi di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2 per portare i giocatori nel futuro. Anche se manca ancora un po’ di tempo prima dell’uscita del gioco, spero che non vedrete l’ora di giocarlo.