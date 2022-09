The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriva a maggio 2023 su Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il titolo del sequel di Breath of the Wild

Nintendo ha finalmente svelato un nuovo trailer e confermato la data di uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, titolo definitivo del sequel di Breath of the Wild, che arriverà in esclusiva su Nintendo Switch.

Ecco una breve descrizione del gioco:

Oltre alle vaste terre di Hyrule, l’ultimo capitolo della leggendaria serie Legend of Zelda ti porterà nei cieli! Attendo con impazienza che l’enorme avventura di Link ricominci quando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uscirà per Nintendo Switch il 12 maggio 2023.