Dune: Spice Wars annunciato per PC Game Pass

Dune: Spice Wars arriverà su PC Game Pass

Microsoft ha annunciato insieme all’editore Funcom e allo sviluppatore Shiro Games, che porterà Dune: Spice Wars nell’abbonamento PC Game Pass, prossimamente.

La versione PC Game Pass arriverà contemporaneamente al principale aggiornamento “Sand & Air”, che aggiunge nuove funzionalità, unità e altro ancora.

Dune: Spice Wars è un gioco di strategia 4X indispensabile per chiunque ami l’universo di Dune.

Ecco la descrizione del gioco su Xbox Wire

Dal suo annuncio in anteprima mondiale durante i The Game Awards lo scorso dicembre, Dune: Spice Wars è entrato in accesso anticipato il 26 aprile consentendo a Shiro Games di perfezionare il loro ambizioso gioco di strategia con l’obiettivo di un rilascio completo nel 2023. Ora con il suo arrivo presto con PC Game Pass , Dune: Spice Wars potrà contare su più giocatori per continuare questo viaggio.

Ambientato nell’universo di Dune creato da Frank Herbert, Dune: Spice Wars è un gioco di strategia 4X in tempo reale che ti permette di scegliere la tua fazione e lanciarti in una guerra per il controllo delle spezie sul pianeta Arrakis. Sia che tu selezioni Casa Atreides, Casa Harkonnen, Casa Corrino, Contrabbandieri o Fremen, avrai accesso a bonus specifici che determineranno il modo migliore per affrontare il gioco.

Dovrai quindi reclutare agenti, costruire le tue prime difese e iniziare a sfruttare il territorio intorno a te prima di lanciare spedizioni più pericolose in aree al di fuori del tuo controllo. Dune: Spice Wars richiede anche politica e buoni rapporti con l’Imperium: sta a te decidere come interagire con le città di Arrakis, sia con la diplomazia che con la forza, e soprattutto pagare le tasse sulle spezie… altrimenti il ​​tuo posto in il Landsraad potrebbe essere messo a repentaglio.