SD Gundam Battle Alliance – Recensione (PC)

: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X Microsoft Windows Developer : Artdink

: Bandai Namco Entertainment Data d’uscita: 25 Agosto 2022

25 Agosto 2022 Genere : Action RPG

: Action RPG Versione testata: PC

Il mondo di Mobile Suit Gundam è piuttosto denso di universi alternativi e di media dedicati al filone principale da poter soddisfare molti tipi di palati diversi, potendo vantare una decennale esperienza nello sviluppare storie variegate e mai banali. Per nutrire nuovamente la saga, questo titolo del filone SD unifica sotto un nuovo universo molti degli spin-off con la Universal Century, creando una storia nuova che ripercorre i momenti salienti di ciascun arco narrativo; il tutto condensato in un Action RPG frenetico e personalizzabile, ma fino a che punto? Scopriamolo insieme.

Dritto nella mischia

Il titolo non bada certo ai convenevoli: all’inizio della narrazione si viene catapultati direttamente in un evento storico della U.C., la Battaglia di Odessa, al comando di un GM personalizzato e nei panni del comandante dello squadrone Gatheroad, un’unità speciale delle forze terrestri. Si sfrutta l’espediente narrativo per introdurre in maniera molto basilare la meccanica di gioco, che viene poi espansa con le missioni tutorial dedicate, assieme al plot twist che avvia la trama principale. La storia viene portata ad un livello “informatico”, dato che il giocatore viene catapultato in un enorme archivio elettronico chiamato Universo G, registro di tutte le trame delle saghe di Gundam e con particolare enfasi su alcune di esse. Il protagonista viene affiancato inoltre da una programmatrice, Juno Astarte, e da un’IA nativa di quel mondo, che viene informalmente ribattezzata Sakura Slash, mentre cerca di comprendere come ritornare alla propria linea temporale mentre cerca di sistemare i problemi che si sono generati nel sistema in seguito alle Anomalie, vere e proprie alterazioni della narrazione classica dei filoni affrontati.

Strumenti di guerra

Naturalmente, il protagonista ha la possibilità di incontrare e reclutare alcuni fra i personaggi salienti delle storie in cui si immerge, potendo vantare anche l’aggiunta del relativo Mobile Suit tra il roster a sua disposizione. Infatti, il gruppo si compone del giocatore – con il proprio Gundam – assieme ad altri due partner, che si possono scegliere fra quelli sbloccati durante le sortite e che conferiscono bonus in battaglia oltre alle caratteristiche intrinseche del proprio mezzo. L’ottenimento è strutturato come una raccolta di frammenti, spesso distribuiti su più missioni o capitoli (denominati “Cartelle“), che risultano più o meno complessi da ottenere a seconda dell’avanzamento del gioco, e che seguono abbastanza coerentemente la progressione dei personaggi. A questo si aggiungono alcune esclusive dedicate e tre DLC che espandono ulteriormente il già nutrito numero di alleati, fornendo una variabilità di approcci piuttosto elevata a seconda del moveset e delle abilità dei singoli robot.

Tecnico fino all’osso

L’esperienza diventa molto più profonda se si valuta anche il fatto che il gioco è un Action RPG di nome e di fatto: assieme alle capacità di manovra del giocatore – che sono molto personali a seconda del Mobile Suit scelto come proprio – bisogna valutare anche quali pezzi inserire e cosa potenziare in ogni macchina utilizzata. Le Parti e i livelli sono molto rilevanti ai fini del risultato effettivo, perché permettono di affinare il potenziale offensivo e difensivo e di poter meglio lavorare sui particolari ruoli disponibili nel gioco. I Cecchini, per antonomasia, sono specializzati nel fare danno dalla distanza, compensando alla potenza di fuoco con una scarsa resistenza; diametralmente opposti ai Lottatori, che invece sono eccezionali combattenti in mischia con una buona vitalità, ma piuttosto limitati nel raggio ampio; a chiudere il cerchio, gli Universali sono invece molto più variegati, spesso unendo le capacità dei due mondi ma non avendo una chiara preferenza.

Un legante saldo

Altro punto piuttosto interessante è la trama creata ad-hoc, che riesce ad unire con coerenza trame molto variegate, spesso causando piacevoli what-if di personaggi totalmente eterogenei, pur mantenendo sempre alto il livello di interesse sul kernel principale. I protagonisti sono molto presenti, di fatto conducendo il filone narrativo verso una progressione non particolarmente innovativa ma piuttosto valida, avendo come sfondo e contorno le riconosciute ambientazioni di saghe famose. Dover ricalcare in un tempo relativamente ristretto un insieme così ampio di scenari chiave non giova alla fedeltà delle opere coinvolte, naturalmente, ma ciononostante conferisce il giusto peso ad eventi importanti, soprattutto se il giocatore conosce già le vicende che si troverà a ripercorrere. Si può dunque intendere che l’opera sia dedicata meno ad un neofita degli universi alternativi – a cui però potrebbe destare una nuova curiosità – quanto più al fan dedicato di Gundam, che conosce o ha comunque idea di ciò in cui viene catapultato.

Commento finale

SD Gundam: Battle Alliance è un ottimo Action RPG, che fonde elementi prettamente dinamici ad una complessità piuttosto articolata, in grado di conferire un adeguato grado di personalizzazione al proprio stile di gioco. Il nutrito roster – ampliato dai DLC – sicuramente riesce a garantire un’esperienza a tutto tondo riguardo la varietà di approcci, sebbene ci sia del bilanciamento che sarebbe opportuno tenere in considerazione. Anche la narrazione è una componente piuttosto ben realizzata, che lega e racconta in maniera fluida senza però spiccare per originalità. Tutto sommato, un titolo più che godibile e in grado di consegnare un’esperienza ottima ad ogni fan di Gundam.

VOTO: 8.5

Pro

Mashup di universi paralleli ben riuscito

Combat system variegato e divertente

Roster per ogni palato

Storia semplice ed efficace…

Contro

… ma non super originale

Alcuni MS sono dichiaratamente più forti di altri

Framerate meno stabile in situazioni concitate