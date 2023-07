Mortal Kombat 1: svelati i lottatori del Kombat Pass, Patriota e Peacemaker confermati

Svelati i lottatori del primo Kombat Pass di Mortal Kombat 1

Al Comic-Con di San Diego, Warner Bros. Games e lo sviluppatore NetherRealm Studios hanno pubblicato il trailer di “Umgadi” per Mortal Kombat 1 , confermando Li Mei, Tanya e Baraka come personaggi giocabili e Goro e Darrius come Kameo Fighters.

Le società hanno anche annunciato che Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Homelander e Takeda saranno inclusi come parte del primo “Kombat Pack”.

Kombat Pack 1

Quan Chi

Ermac

Takeda Takahashi

Peacemaker (basato sul film The Suicide Squad della DC e sulla serie Peacemaker su Max)

Omni-Man (basato sul fumetto originale e sulla serie televisiva animata Invincible )

Homelander (basato sulla serie di successo The Boys ) – disponibile nella primavera del 2024

Kameo Fighter

Ferra

Johnny Cage

Khameleon

Mavado

Tremore

Skin