Armored Core 6: presentato un nuovo gameplay ufficiale

Armored Core 6 si mostra in un nuovo gameplay ufficiale

Bandai Namco Europe e FromSoftware, Inc. hanno svelato un nuovo gameplay trailer di ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON.

Narrato dagli sviluppatori, il video rappresenta uno sguardo più approfondito all’intensa azione, agli estesi livelli e alle complesse sequenze di combattimenti del gioco.

Come mostra il video, il successo in ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON arriverà armeggiando con le build dei mecha che sono altamente personalizzabili, una caratteristica peculiare della serie, e imparando le giuste strategie e tecniche, come lo stordire i nemici con le giuste armi, combinando attacchi dalla distanza con colpi corpo a corpo. E cercando di perdere qualsiasi vantaggio ottenuto in battaglia.

Il gioco arriverà il 25 agosto 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam ed è disponibile per il pre-order.