Alpi Selvagge, su Rai Play arriva l’esclusiva miniserie di documentari

Da martedì 17 dicembre sarà visibile su RaiPlay “Alpi selvagge“, serie documentaristica che svela come queste montagne non siano solo una meta per sport invernali dai panorami mozzafiato, ma anche una terra selvaggia, rimasta incontaminata nel cuore del continente più densamente popolato della terra.

Le Alpi sono formate da circa 1.200 chilometri di roccia: una catena montuosa famosa per le sue vette leggendarie e le sue piste da sci. In mezzo, però, esiste un mondo sorprendente per la sua biodiversità. Su queste vette vive una popolazione di animali selvatici che si è adattata a sopravvivere in un ambiente tanto selvaggio quanto spettacolare.

Grazie alle straordinarie immagini dei tre documentari della serie, prodotti nell’arco di cinque anni grazie alle tecniche cinematografiche più all’avanguardia, scopriremo i segreti e le innumerevoli forme di vita di queste montagne. L’episodio centrale della serie spiegherà come gli animali alpini sopravvivono al cambiamento delle stagioni.

Mentre l’inverno invade le Alpi, le montagne mostrano il loro aspetto più cupo: tempeste di neve e ghiaccio spazzano via tutti i ricordi dell’estate, mentre venti impetuosi sferzano con la precisione di un rasoio. Solo chi è in grado di resistere al freddo ha qualche possibilità di sopravvivere.