Rivelo, Lorella Boccia torna a intervistare personaggi quasi famosi su Real Time

Dopo il successo della prima edizione, la conduttrice tv e showgirl Lorella Boccia torna su REAL TIME con “Rivelo” , il programma di interviste a personaggi e volti noti dell’attualità e dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati: in prima tv assoluta da giovedi 19 dicembre alle 21:10.

L’ospite della prima puntata è la modella, imprenditrice e showgirl argentina Cécilia Rodriguez che, nell’atmosfera intima e rilassata del salotto di Rivelo , si lascia andare in una lunga intervista senza filtri in cui parlerà di amore, carriera, famiglia e molto altro.