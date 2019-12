Rai Movie, arriva il cinema Bollywood per tre serate

Dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020, in onda su Rai Movie tre prime serate firmate Bollywood. Il cinema asiatico irromperà nel palinsesto natalizio portando una ventata di allegria e buon umore grazie alle appassionate storie narrate, le sfavillanti coreografie e le travolgenti musiche caratteristiche della Hollywood di Bombay.

Si inizia Mercoledì 18 dicembre alle 21.10 con il film “Marito a tre piani“, in prima visione, una commedia degli equivoci in cui un giovane ragazzo sposa segretamente tre mogli e le porta a vivere tutte nello stesso palazzo, ma in piani differenti.

Mercoledì 25 dicembre “Quando parla il cuore” è la storia di Shasi, un’affabile casalinga trasferitasi nel Regno Unito che sopporta le intemperanze di marito e figlia perché non conosce bene la lingua. Ma troverà il modo di correre ai ripari.

Mercoledì 1 gennaio, un frenetico racconto d’amore e d’avventura con spari, inseguimenti e identità misteriose: è il film “Bang Bang” di Siddharth Anand.