Il Grinch, Gremlins, Una poltrona per due: il cinema natalizio su Infinity

Infinity propone una selezione dei migliori film da guardare insieme a tutta la famiglia, aspettando la festa più attesa dell’anno. Ecco i film che non possono mancare sotto il vostro albero!

Si comincia con I Goonies: film cult degli anni ’80 nato dall’immaginazione di Steven Spielberg, che racconta di una banda di piccoli eroi lanciata nell’avventurosa ricerca di un tesoro, ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. I Goonies sono un tesoro cinematografico ricco di azione e risate.

Per chi è in cerca di un film divertente, ma allo stesso tempo spaventoso, Gremlins vi farà, da un lato, coprire gli occhi dalla paura, dall’altro vi farà tenere la pancia dalle risate. Non bagnarlo mai, tienilo lontano dalla luce intensa e, non importa quanto piange o insiste, mai dargli da mangiare dopo mezzanotte. Con queste istruzioni il giovane Billy Peltzer prende in custodia il suo nuovo e tenero cucciolo, ma si troverà tra le mani ben più di quanto immagini.

Interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, Una poltrona per due è un classico da rivedere durante le feste natalizie. Nella commedia cult diretta da John Landis, due finanzieri sostituiscono per scommessa un broker d’assalto con uno spiantato senzatetto. L’effetto sarà sorprendente.

Diretto da Jon Favreau, Elf – Un elfo di nome Buddy è il film natalizio con Will Ferrell che racconta la storia di Buddy, adottato da Babbo Natale e cresciuto tra gli elfi, che torna a New York in cerca del padre e delle sue origini a New York City. Qui, Buddy scopre il suo destino: salvare il Natale a New York e nel mondo!

Un altro classico per le feste natalizie è Il Grinch, con protagonista Jim Carrey. Tratto dall’omonimo libro del Dr. Seuss e vincitore di un premio Oscar al Miglior trucco, il film è ambientato nel Paese di Chinonsò mentre si prepara al Natale. Una bambina convince il sindaco a invitare alla festa il Grinch, un essere che vive con gli oggetti presi dalla discarica. Ma lo strano omino verde decide di rovinare il Natale a tutti.

Passando al cinema italiano, uno dei film da vedere durante le feste è Il peggior Natale della mia vita, con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi e Diego Abatantuono. L’esilarante commedia natalizia diretta da Alessandro Genovesi racconta le disavventure di un maldestro genero alle prese con i severi suoceri.

Infine, a Natale non possono mancare i mitici Aldo, Giovanni e Giacomo! Nel film La banda dei Babbi Natale, tre amici con la passione delle bocce sono finiti in questura alla vigilia di Natale perché accusati di essere una banda di ladri. Grazie all’interrogatorio con un’ispettrice di Polizia, emergono le loro vite e le loro disavventure.