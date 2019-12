Cattivissimo Me 3, Café Society e gli altri film di Gennaio su Infinity

Sarà disponibile su Infinity dal 4 gennaio il film d’animazione Smallfoot: Il mio amico delle nevi che rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili la presenza di qualcosa che pensava non esistesse: l’essere umano. Una storia sull’amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta, perfetta per grandi e piccini. Cliccate qui per le novità serie tv.

Cattivissimo Me 3 sarà disponibile su Infinity dal 6 gennaio, continuando a raccontare le nuove avventure di Gru, Lucy, delle adorabili bambine — Margo, Edith e Agnes — e dei Minions. Dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi per aver fallito nella cattura dell’ennesimo villain che minacciava l’umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d’identità. Quando un misterioso sconosciuto si presenta informandolo di avere un gemello perso da tempo, un fratello che spera disperatamente di seguire le orme del cattivissimo gemello, l’ex super-villain riscoprirà quanto sia bello essere cattivi.

Scritto e diretto da Woody Allen, Café Society arriverà su Infinity dal 9 gennaio. Il film segue il viaggio di Bobby Dorfman dal Bronx, dove è nato, a Hollywood, dove si innamora, per poi tornare nuovamente a New York, in cui viene travolto nel mondo vibrante della vita dei locali notturni dell’alta società degli anni ‘30. Con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Blake Lively, Café Society racconta una storia profondamente romantica sui sogni che non muoiono mai.

Con protagonista Charlize Theron, Atomica bionda sarà disponibile su Infinity dal 13 gennaio: il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton, gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival per districarsi nel più letale gioco di spie.

Dal 28 gennaio arriverà su Infinity Mine: Mike, un tiratore scelto dei marines, viene inviato segretamente nel deserto per uccidere un pericoloso terrorista, assieme a Tommy, compagno e amico di sempre. Durante la missione qualcosa non funziona e i due soldati si perdono in una tempesta di sabbia, restando isolati dal comando. Alla ricerca di una via di fuga, i due finiscono in un campo minato e Mike calpesta accidentalmente una mina mentre il compagno viene dilaniato. Bloccato nel mezzo del deserto, in campo nemico e senza rifornimenti, dovrà cercare di sopravvivere.