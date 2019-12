Serie tv, viaggi e reportage nel Natale targato laF

Dal 23 dicembre 2019 laF (Sky 135) porta i suoi telespettatori alla scoperta delle meraviglie del mondo con grandi reportage e documentari, insieme a un viaggio nella migliore letteratura internazionale con serie tratte dai grandi classici e adattate per il piccolo schermo.

Dalle avventure dell’“L’esploratore del gusto” Benjamin Darnaud ai viaggi di cinque “Fotografi on the road”, dai reportage sulle rotaie di Philippe Gougler in “Incredibili viaggi in treno” ai luoghi e alle ricchezze del pianeta a rischio presenti nella “Lista di Bill – Meraviglie da salvare”, fino al ritorno di serie diventate ormai dei veri classici come Victoria, La Guerra dei mondi e Poldark: è un ricco palinsesto quello che la TV di Feltrinelli quest’anno presenta per le festività natalizie.

Per gli amanti dei viaggi nelle culture e nei sapori del mondo prosegue sul canale il racconto inedito di straordinari reporter sulle bellezze del nostro Pianeta da preservare: si parte con gli ultimi inediti episodi de “L’esploratore del gusto”, in prima tv fino al 31 dicembre nei quali lo chef Benjamin Darnaud va alla ricerca dei sapori più autentici e a km0 per incontrare chi sta riscrivendo le regole della produzione e del consumo di cibo; dal 23 al 27 dicembre in prima tv alle 15.50, invece, laF intraprende invece un nuovo viaggio insieme a cinque “Fotografi on the road” che incontrano e immortalano nelle più remote regioni del mondo – dalla Colombia alla Tanzania, dal Brasile alla Papua Nuova Guinea – le comunità etniche tradizionali e poco conosciute.

Con gli ultimi episodi di “Incredibili viaggi in treno”, in prima tv dal 23 al 26 dicembre, si viaggia sulle ferrovie tra la Svizzera e il Nord Italia, dove il giornalista e regista francese Philippe Gougler si avvicina nel cuore di ciascun Paese e della sua gente.

Già in onda in prima tv dal 7 novembre, tra il 23 e il 26 dicembre si conclude anche la “Lista di Bill – Meraviglie da salvare”, un reportage in cui il giornalista Bill Weir ha documentato luoghi mozzafiato, popolazioni, ricchezze architettoniche e naturali che rischiano di scomparire.

Negli ultimi episodi fa tappa in Alaska, Madagascar, Nuova Zelanda, Egitto, Amsterdam e Patagonia.

Il viaggio prosegue anche nella migliore letteratura internazionale e i loro adattamenti per il piccolo schermo: nei pomeriggi dal 26 al 31 dicembre viene riproposta la terza stagione della serie kolossal prodotta da Mammoth Screen e dalla scrittrice e sceneggiatrice Daisy Goodwin sull’iconica regina Victoria, interpretata da Jenna Coleman, che racconta 4 anni particolarmente intensi e complicati per la monarchia: dal 1848, turbolento periodo delle rivoluzioni europee contro le monarchie, fino alla prima esposizione universale del 1851 a Londra.

Per gli appassionati della fantascienza, invece, una speciale maratona per chiudere l’anno in modo elettrizzante: il 31 dicembre alle 21.10 va in onda “La Guerra dei mondi”, miniserie prodotta da BBC con Mammoth Screen tratta dal romanzo pietra miliare della fantascienza di H.G. Wells e già venduta da ITV in oltre 169 Paesi in tutto il mondo.

I protagonisti che dovranno vedersela con i terrificanti tripodi provenienti da Marte, intenzionati a sottomettere la Terra e tutti i suoi abitanti, sono la coppia anticonformista formata da George, interpretato da Rafe Spall, e da Amy, Eleanor Tomlinson, lo scienziato e astronomo Ogilvy (Robert Carlyle) e Frederick, fratello maggiore di George (Rupert Graves).

Eleanor Tomlinson è anche la protagonista della saga di “Poldark”, tratta dai romanzi di Winston Graham e uno dei costume drama di maggior successo degli ultimi anni, che, dal 2015, è tornato con il nuovo adattamento della BBC ad appassionare alla figura romantica del capitano Ross Poldark decine di milioni di spettatori in tutto il mondo; il quarto capitolo della serie è in onda fino al 27 dicembre alle 21.10, in vista dell’attesissima quinta e inedita stagione che verrà trasmessa da venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 21.10 con gli 8 nuovi episodi.