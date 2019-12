Pavarotti, C’era una volta Hollywood: il cinema di gennaio su Timvision

In arrivo a gennaio su TIMVISION Miss Sloane – Giochi di potere, thriller con Jessica Chastain. Elizabeth Sloane, una donna in carriera, propone negli USA una nuova legge sul controllo delle armi ma non sa che dovrà affrontare spietate lobby di potere.

Tomb Raider è il nuovo adattamento cinematografico del celebre videogioco con Laura Croft, interpretata questa volta da Alicia Vikander. Una ereditiera si mette sulle tracce del padre, scoprendo che il mistero ruota attorno a una spedizione archeologica… Un cult senza tempo, una delle pellicole più amate di tutti i tempi. Torna su TIMVISION E.T. – L’extraterrestre, il film di fantascienza di Steven Spielberg che racconta l’amicizia tra un bambino e un alieno. Vincitore di 4 premi Oscar, tra cui Effetti Speciali a Carlo Rambaldi. In occasione della giornata della memoria, arriva il capolavoro di Steven Spielberg Schindler’s List. La storia vera di Oscar Schindler, che salvò oltre 1200 ebrei dalla deportazione nei campi di concentramento. Vincitore di 7 Oscar. In arrivo a gennaio Oblivion, pellicola di fantascienza con Tom Cruise. Nel futuro prossimo, la Terra è stata devastata e l’umanità sta emigrando verso nuovi pianeti. Un tecnico incaricato di procacciare energia entra in contatto con dei pericolosi alieni… Baby Boss arriva su TIMVISION! Il fratellino minore di Tim è speciale: sembra un bambino normale ma in realtà è una spia inviata dall’agenzia Baby Corp. Quando i genitori vengono rapiti, i due fratelli dovranno necessariamente imparare a collaborare. C’era una volta a Hollywood è il nono film di Quentin Tarantino. Un atto d’amore nei confronti dell’epoca d’oro del cinema, con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Joker è il film rivelazione dell’anno. Vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, è uno dei principali candidati agli Oscar. Yesterday è una commedia diretta da Danny Boyle, che immagina un mondo dove tutti hanno dimenticato i Beatles Gemini Man è l’ultimo film di Ang Lee. Un film adrenalinico dove Will Smith sfida se stesso… Tolkien è un biopic che racconta la vita di J.R.R. Tolkien, lo scrittore dietro Il signore degli anelli.