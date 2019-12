Fievel sbarca in America, Madagascar 3 e gli altri film di fine anno su Paramount Network

Si parte con la sera della Viglia di Natale che martedì 24 alle 21.50 ospita Elliott il drago invisibile: nel New England all’inizio del XX secolo, Pete è un orfano di nove anni in fuga dai suoi brutali genitori adottivi, i Gogan. A soccorrerlo giunge un nuovo amico, un drago – con le fattezze di un cartone animato – di nome Elliott.

A seguire, allo scoccare della mezzanotte, celebriamo l’arrivo del Natale con SOS Fantasmi, il cult di ispirazione dickensiana di Richard Donner. Bill Murray è Francis Xavier Cross, cinico dirigente televisivo che tratta il suo fedele assistente con disprezzo, licenzia un membro del suo staff alla Vigilia di Natale solo perché è in disaccordo con lui e si rifiuta di avere rapporti con suo fratello. Tuttavia, l’uomo sarà costretto a imparare il vero significato del Natale, quando riceverà la visita di tre fantasmi…

Mercoledì 25 – nel corso dell’intera giornata di festa – spazio a tanti film per tutta la famiglia: da Fievel sbarca in America, a Elliott il drago invisibile, passando per Conciati pe le Feste e Natale in Affitto.

Mentre, alle 21.10, si festeggia il Natale con una divertente commedia familiare: Caro Babbo Natale di Robert Lieberman. Hallie e Ethan sono due giovani fratelli di sette e tredici anni innamorati del Natale e del suo protagonista. Entrambi desiderano passare la vigilia in pace insieme a tutta la famiglia. Si affidano ad un finto Babbo Natale per incoraggiare la riunificazione tra i genitori in crisi. Ma non tutto fila liscio.

Giovedì 26 si festeggia Santo Stefano con tanti altri titoli imperdibili: da Madagascar 3 – ricercati in Europa a Robots, a I tre investigatori e l’isola misteriosa e, a seguire, I tre investigatori e l’isola del terrore. E ancora, il clima di festa continua, anche in prima serata.

Alle 21.10 va in onda Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi: quando un terribile incendio uccide i loro genitori, tre bambini vengono consegnati in custodia al Conte Olaf, lontano parente che sta segretamente pianificando di rubare la loro cospicua eredità. Un esilarante Jim Carrey in una commedia dai toni fantasy, tratta dai best seller di Daniel Handler.

A seguire, si vola con l’immaginazione grazie alla favola nordica La principessa e il gigante. Espen, figlio di un povero contadino, parte insieme ai suoi fratelli per liberare la principessa del Regno del Nord da un malvagio troll noto come Re della Montagna, con l’obiettivo di ottenere una ricompensa e salvare dalla rovina la fattoria di famiglia.

Venerdì 27 alle 21.10 il divertimento è su misura di grandi e piccoli, con La tela di Carlotta: il maiale Wilbur ha paura della fine della stagione, perché sa che sarà il momento in cui finirà a tavola. Pensa così un piano con Carlotta, un ragno con cui ha fatto amicizia, per assicurarsi che ciò non accada.

Sabato 28 la prima serata è dedicata a tutti gli amanti dei film romantici! Alle 21.10 il cult intramontabile di Blake Edwards, Colazione da Tiffany: Audrey Hepburn è Holly Golightly, giovane newyorkese amante delle feste che fa la conoscenza di Paul Varjak, aspirante scrittore da poco trasferitosi nel suo palazzo. Man mano che Paul scopre di più su Holly, inizia a provare qualcosa… ma il passato di lei rischia di mettersi di mezzo.

Domenica 29 alle 21.10, in arrivo King Arthur, film diretto da Antoine Fuqua, e interpretato da Clive Owen e Keira Knightley. L’Impero Romano è appena caduto e iniziano a formarsi i regni periferici. Artù è un ufficiale di cavalleria dell’esercito romano impegnato nella difesa del vallo di Adriano. Le sue truppe sono state già congedate ma c’è un’ultima missione da portare a termine: salvare la famiglia di Marius Honorius, il più feroce perseguitore dei pagani. I cavalieri della tavola rotonda difendono il paese dai Sassoni e si affrancano dai conquistatori romani, scegliendo Artù come loro re.

Lunedì 30 dicembre alle ore 21.10 – per il ciclo Merry Monday – è il turno della commedia natalizia Una storia di Natale 2 diretto da Brian Levant con Daniel Stern e Braeden Lemasters. Con l’avvicinarsi del traguardo dei sedici anni, si avvicina il sogno dell’automobile per Ralphie e i suoi amici. Ma un incidente costringe i ragazzi a dover pagare dei danni. E quindi a cercarsi un lavoro.

Martedì 31 dicembre – in attesa dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno – Paramount Network propone Il cowboy con il velo da sposa e Ma dov’è andata la mia bambina.

Dalle 21.50, invece, va in onda il film L’ultima vacanza. Il film del 2006 diretto da Wayne Wang con Queen Latifah e Gérard Depardieu, reinterpreta in chiave femminile l’omonima pellicola del 1950 di Henry Cass. Georgia sogna di diventare Chef e invece lavora senza entusiasmo nel reparto “cucina” di un grande magazzino. Una diagnosi sbagliata le farà credere di avere pochi giorni di vita e la incoraggerà a compiere un viaggio in Europa che la trasformerà radicalmente.

Mentre allo scoccare della mezzanotte celebriamo il nuovo anno con Ricomincio da capo. Sono anni che Phil Connors, un meteorologo televisivo, accompagnato dalla produttrice Rita Hanson e dal fido operatore Larry, si reca a Punxsutawney in Pennsylvania per il 2 febbraio in occasione del “giorno della marmotta”. Accade però a Phil una cosa eccezionale, il tempo per lui si arresta: ogni mattina successiva egli si ritrova bloccato nello stesso giorno. Nessuno se ne accorge e per vari giorni deve affrontare situazioni diverse. Dapprima indispettito e sgomento, poi interessato e divertito, Connors si trova a vivere situazioni incredibili.

Nel pomeriggio del primo giorno del 2020 si susseguiranno grandi titoli come: Anastasia, Robin Hood e La spada nella roccia. Invece, per la prima serata di mercoledì 1° gennaio, alle 21.10, Paramount Network propone uno dei più bei musical della storia del cinema Il mago di Oz, diretto nel 1939 da Victor Fleming.

Il film racconta le avventure della piccola Dorothy e del suo cagnolino Totò, che vivono un viaggio iniziatico, profondamente metaforico, in un mondo fantastico in cui sono stati trasportati da un ciclone. In compagnia di tre simpatici amici, il leone, lo spaventapasseri e l’omino di ferro, Dorothy sconfiggerà una brutta strega e conoscerà la verità sul misterioso mago di Oz. E soprattutto, capirà che tutto quello che le serve è già dentro di lei. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 2 Premi Oscar.