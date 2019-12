Lorella Boccia intervista Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato su Real Time

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ricorda con affetto il momento della vittoria nel programma di Maria De Filippi come “indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per cui il lieto fine è stato molto bello. Tante concorrenti che come te vogliono conquistare il cuore del ragazzo… dal momento in cui sei in una guerra tutto è lecito… ”. Su alcuni fatti del suo passato, confessa a Lorella Boccia: “Il bullismo contro di me? Un racconto della mia vita che nemmeno i miei genitori sapevano”.

E sulla rottura del fidanzamento dopo 4 anni, ne chiarisce una volta per tutte il motivo: “nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi… Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati”.

Fino al momento di commozione quando ammette: “Ho querelato Fabio per le dichiarazioni che ha rilasciato (durante la partecipazione al reality ‘Isola dei Famosi” versione spagnola, ndr)… un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici… Mi sono sentita veramente umiliata”, conclude la Mazzoccato, prima di una rivelazione finale sconvolgente.