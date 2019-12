Poldark, l’ultima stagione in esclusiva su laF

La saga di Poldark tratta dai romanzi di Winston Graham si conclude con l’attesissima quinta e inedita stagione: da venerdì 3 gennaio 2020, alle ore 21.10, arrivano in prima tv assoluta in esclusiva su laF (Sky 135) gli ultimi 8 nuovi episodi di uno dei costume drama di maggior successo degli ultimi anni, che, dal 2015, è tornato con il nuovo adattamento della BBC ad appassionare alla figura romantica del capitano Ross Poldark decine di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Per l’occasione, su Sky Box Sets saranno disponibili tutte le precedenti 4 stagioni.

Ambientata all’inizio del XIX secolo, l’ultima stagione di Poldark, sceneggiata da Debbie Horsfield, prodotta da Michael Ray e diretta da Sallie Aprahamian (Doctor Who) e Justin Molotnikov (Stan Lee’s Lucky Man), vede Ross Poldark, interpretato da Aidan Turner, lasciare alle spalle Westminster e Londra dopo la tragica morte di Elizabeth Warleggan (Heida Reed) per trascorrere più tempo a casa tra le persone che ama, tra cui la ritrovata moglie Demelza (Eleanor Tomlinson).

La richiesta d’aiuto del vecchio amico e commilitone Ned Despard (Vincent Regan – 300) lo costringe però a mettere in discussione la sua lealtà verso il re e il Paese. Mentre Dwight (Luke Norris) e Caroline (Gabriella Wilde) si uniscono alla causa, Demelza si ritrova da sola a difendere l’onore e la dinastia dei Poldark, minacciate ancora una volta da George Warleggan (Jack Farthing), provato dalla morte della moglie, e dai suoi continui sotterfugi, che però stavolta avranno un risvolto completamente nuovo e inaspettato.

Anche Drake (Harry Richardson) e Morwenna (Ellise Chappell) cercano di vivere insieme una tranquilla vita famigliare, ma improvvisi avvenimenti li costringeranno ad affrontare scelte che rischieranno di minare per sempre il loro rapporto.

Oltre a Vincent Regan, sono numerosi i nuovi ingressi nel cast: Kerri McLean (Electric Dreams) nel ruolo di Kitty Despard, moglie di Ned ed ex-schiava; Sofia Oxenham (Grantchester), che impersona la rancorosa serva Tess Tregidden; Peter Sullivan (Entebbe) è invece il ricco mercante Ralph Hanson, la cui figlia Cecily (Lily Dodsworth-Evans – Genius) lega uno stretto rapporto con Geoffrey Charles, interpretato da Freddie Wise (Maleficent 2).

Gli 8 episodi della quinta stagione di Poldark sono in onda per 4 venerdì dal 3 gennaio 2020 alle ore 21.10 su laF (Sky 135), oltre che disponibili su Sky Go e Sky on demand, mentre su Sky Box Sets sono disponibili le precedenti 4 stagioni.