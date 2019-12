“Global Citizen Prize”, il prestigioso premio per i migliori attivisti su MTV Music e MTV

MTV World Stage presenta “Global Citizen Prize“, il riconoscimento che celebra i migliori attivisti mondiali e onora le persone che hanno dedicato la propria vita ad affrontare la povertà estrema.

La cerimonia, che si è svolta presso la Royal Albert Hall di Londra, andrà in onda venerdì 27 dicembre alle 21.00 su MTV Music (canale 704 di Sky) e domenica 29 dicembre alle 7.00 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV), offrirà ai telespettatori un’esperienza musicale unica, presentando anche speciali collaborazioni dei più importanti artisti del panorama musicale mondiale.

Nel corso della premiazione verranno assegnati diversi riconoscimenti quali “MTV Generation Change” premio che rafforza l’impegno degli attivisti e leader giovanili che stanno cambiando il mondo attraverso la musica, la narrazione e l’innovazione. Tra gli ospiti della serata troviamo Jennifer Hudson, John Legend, Raphael Saadiq, Sting, Stormzy e tra i special guest Chris Martin, H.E.R. e Jorja Smith.

