Pierfrancesco Favino racconta Hammmet a Movie Mag

Mercoledì 8 gennaio, alle ore 23:04 su Rai Movie e nella programmazione notturna di Rai Uno, torna MovieMag, il settimanale di attualità cinematografica che propone le novità, i backstage e gli approfondimenti sui film in sala.

Nella prossima puntata focus sul Bettino Craxi di Pierfrancesco Favino in Hammamet di Gianni Amelio, la nuova versione cinematografica di Piccole Donne e un’intervista di Federico Pontiggia con il Card. Gianfranco Ravasi sull’importanza del cinema nella formazione dell’identità degli spettatori.

Al cinema è ancora periodo di festa: ai big usciti nel periodo natalizio, dal Pinocchio di Garrone al Tolo Tolo di Zalone, si affiancano due importanti produzioni. Greta Gerwig porta sullo schermo una nuova versione del romanzo di Louisa May Alcott: Piccole Donne, e dirige Saoirse Ronan, Florence Pugh e Emma Watson in un adattamento che esalta i temi più attuali dell’opera; Gianni Amelio, invece, punta la macchina da presa su di un luogo – Hammamet – e un periodo della storia recente – la seconda metà degli anni novanta – legati indissolubilmente al politico più influente della fine della Prima Repubblica, Bettino Craxi , interpretato in questo film da Pierfrancesco Favino.

In occasione del festival dedicato al dialogo interreligioso, Tertio Millennio, Federico Pontiggia ha incontrato il Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che, indicando i titoli che più hanno contribuito allo sviluppo della sua passione cinematografica, da Ordet di Carl Theodor Dreyer alle opere di Andrej Tarkovskij, si è soffermato sul valore del cinema nello sviluppo dell’identità degli spettatori.

La magia del cinema vive nelle colonne sonore, ancor di più quando queste sono suonate dal vivo. Quindi un dietro le quinte del concerto eseguito dall’Orchestra Italiana del Cinema: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, diretto da Timothy Henty.

Da questa puntata tornano le rubriche di Movie Mag: il Cineoroscopo di Simon & the Stars svela cosa aspettarsi da questo inizio di anno, l’approfondimento cinefilo di Alberto Farina – See You Next Wednesday – ci racconta le piccole donne dello schermo e il ritratto di repertorio è dedicato a Federico Fellini con un brano di un’intervista rilasciata a Sergio Zavoli sui temi del film 8 ½.

Conclude la puntata il notiziario, realizzato in collaborazione con Anica, che ci svela i campioni d’incasso del cinema delle Feste.