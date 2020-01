Carlo Lucarelli, Silvia Avallone e Marco Missiroli nella nuova puntata di Romanzo Italiano

Quarto e ultimo appuntamento, sabato 11 gennaio, alle 18.00 su Rai3, con “Romanzo Italiano”, format originale di Camilla Baresani, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele, in cui la giornalista Annalena Benini, attraverso un viaggio in otto regioni d’Italia raccoglie le storie di 29 autori della letteratura italiana contemporanea per esplorare quanto il territorio in cui vivono o hanno vissuto sia stato significativo nella costruzione della loro identità di scrittori.

Nei primi quattro episodi, in onda ogni sabato dal 21 dicembre all’11 gennaio, Annalena Benini fa tappa in Campania, Toscana, Puglia ed Emilia Romagna per raccontare storie speciali di appartenenza territoriale ed emotiva, direttamente dalle voci degli stessi protagonisti: scrittori consolidati vincitori di premi letterari, autori di genere cari al grande pubblico, ma anche scrittori di nicchia, intervistati nei luoghi per loro significativi che hanno influito nella loro produzione letteraria e nella loro vita personale.

Quarta e ultima tappa sabato 11 gennaio, in Emilia Romagna, con Carlo Lucarelli, Silvia Avallone e Marco Missiroli.

A Bologna Annalena incontra due scrittori che hanno eletto la città a loro posto del cuore e a luogo ideale in cui ambientare le proprie storie: Carlo Lucarelli, uno dei giallisti più famosi della letteratura italiana, conoscitore dei segreti che hanno avvolto il Paese nell’ultimo secolo, e Silvia Avallone, il cui ultimo romanzo, “Da dove la vita è perfetta”, ruota attorno alla periferia e al centro del capoluogo emiliano, alle possibilità e ai sogni, quelli che si alimentano e quelli che si infrangono.

Il viaggio si chiude a Rimini con Marco Missiroli, autore di sei romanzi – tra cui l’ultimo, “Fedeltà” – tutti accomunati da un forte debito di riconoscenza verso la provincia romagnola.

Di regione in regione, di scrittore in scrittore, “Romanzo italiano” porta gli spettatori in un viaggio geografico e simbolico nella letteratura italiana contemporanea ma anche nella bellezza e nella ricchezza del Paese Italia, dei suoi luoghi meno conosciuti e dei suoi panorami inaspettati, raccontati attraverso lo sguardo di chi, da quei luoghi, ha tratto la propria ispirazione letteraria.

Dopo le prime quattro puntate, il viaggio di Romanzo Italiano riprenderà nella primavera 2020 con quattro nuove tappe: Sicilia, Lazio, Basilicata e Lombardia.