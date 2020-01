Federico Fellini, anche Rai Movie omaggia e celebra il grande regista

Rai Movie ricorda il più grande Maestro del Cinema italiano con una programmazione straordinaria che anche Sky Arte e Cine34 di Mediaset dedicheranno al regista mito.

Lunedì 20 gennaio, giorno del centenario della nascita del Regista, alle ore 08:50, la versione restaurata di Prova d’orchestra, una produzione eccezionale della RAI – Radiotelevisione italiana, perfetta allegoria della società contemporanea.

Alle ore 19.20 Che strano chiamarsi Federico, un ritratto intimo e appassionato del regista Ettore Scola in onore dell’amico e Maestro, dai tempi del Marc’Aurelio ai giorni di lavoro condivisi a Cinecittà.

Alle ore 21.05, dopo diciannove anni di assenza, torna in tv e in versione restaurata il Casanova di Federico Fellini, film controverso e amatissimo che racconta l’ascesa e la decadenza del seduttore veneziano in un affresco sfaccettato dell’universo donna. Arricchito dalla celebre interpretazione di Donald Sutherland e ispirato a “Storia della mia vita” di Giacomo Casanova, il film ottenne numerosi premi. I costumi sontuosi e immaginifici di Danilo Donati furono premiati con l’Oscar nel 1977.

Alle ore 23.45 Nine diretto da Rob Marshall e ispirato all’omonimo musical di Broadway, a sua volta basato sul film 8 e 1/2 di Federico Fellini, ha un cast stellare che vede il personaggio di Mastroianni interpretato da Daniel Day Lewis circondato da Nicole Kidman, Marion Cotillard, Kate Hudson, Penelope Cruz, Judy Dench e Sophia Loren.

Chiude la giornata, alle ore 01.35, I clowns, premiatissimo film in cui Fellini immagina una ricognizione della propria infanzia attraverso l’affascinato rapporto con il mondo del circo.