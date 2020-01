Netflix, arriva il cinema dello Studio Ghibli: ecco i titoli [Video]

Un grande regalo davvero per gli amanti del cinema di animazione ma per quelli che hanno amato e amano tutt’oggi il cinema da sogno dello Studio Ghibli, dal 1° febbraio su Netflix arrivano piano piano tutti i film del celebre studio di animazione, per ora sono previsti ben 21 titoli tra i più famosi. Ecco quali di seguito e in alto elencati nel video.



Laputa – Castello nel cielo

Il mio vicino Totoro

Kiki – Consegne a domicilio

Pioggia di ricordi

Porco Rosso

Si sente il mare

I racconti di Terramare

1 marzo

Nausicaa della Valle del Vento

Princess Mononoke

I miei vicini Yamada

La città incantata

La ricompensa del gatto

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento

La storia della principessa splendente

1 aprile

Pom Poko

I sospiri del mio cuore

Il castello errante di Howl

Ponyo sulla scogliera

La collina dei papaveri

Si alza il vento

Quando c’era Marnie