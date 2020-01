Giornata della Memoria, la speciale programmazione su NOVE e Discovery Channel

In occasione del Giorno della Memoria e del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz, Discovery Italia propone una programmazione speciale dedicata al ricordo e alla riflessione.

Sul NOVE (canale 9 del Digitale Terrestre), per il ciclo Nove Racconta, “BOMBE SU AUSCHWITZ”, in onda giovedì 23 gennaio alle 21:25, ripercorre la commovente vicenda dei due prigionieri ebrei Rudolf Vrba e Alfred Wetzler che, nell’aprile del 1944, riuscirono miracolosamente a fuggire dal campo di concentramento di Auschwitz.

Grazie alle loro testimonianze, per la prima volta vennero rivelati gli indicibili crimini dell’Olocausto. Tra interviste, ricostruzioni e materiale d’archivio, il documentario racconta il piano messo in atto dai due fuggitivi e si interroga su una delle questioni morali più delicate della Storia, che obbligò gli Alleati a considerare un’opzione estrema: bombardare Auschwitz.

A seguire alle 22:45, “NIGHT WILL FALL – PERCHÈ NON SCENDA LA NOTTE” ripercorre la fase conclusiva della liberazione dei lager tedeschi avvalendosi di alcuni estratti da “Memory on the Camps” di Alfred Hitchcock e Sidney Bernstein, il documentario incompleto considerato perduto e riscoperto da un gruppo di ricercatori. Il film è anche il racconto di come Hitchcock e Bernstein decisero di girare un documentario che fornisse le prove inconfutabili dei crimini nazisti, mettendo il loro sguardo di cineasti geniali a disposizione della Storia. Diretto da André Singer, presidente del Royal Anthropological Institute, nel 2016 il film ha vinto un premio Emmy per il Miglior programma storico.

Su DISCOVERY CHANNEL (Sky canale 401 in HD), “GLI EROI DELLA MEMORIA”, in onda lunedì 27 gennaio alle 21:00, ricostruisce gli eventi che hanno portato alla liberazione dell’Europa dalle dittature nazifasciste attraverso il punto di vista esclusivo dei veterani che hanno vissuto in prima persona il D-Day. La missione del documentario non è soltanto celebrare e ricordare gli ultimi eroici testimoni di uno dei capitoli più bui della storia dell’uomo, ma soprattutto dare voce al loro appello finale: combattere contro ogni forma di odio e intolleranza. Lo speciale è diretto dalla pluripremiata regista Vanessa Roth (premio Oscar per “Freeheld – Amore, giustizia, uguaglianza”).