Giselle, su Rai 5 l’esclusiva versione di Akram Khan del celebre balletto

Un simbolo del balletto romantico convertito in un classico del nuovo millennio. È “Giselle“, nell’allestimento del celebre coreografo anglo-bengalese Akram Khan, che Rai Cultura propone in prima tv giovedì 23 gennaio alle 21.15 su Rai5.

Rappresentato per la prima volta a Manchester nel 2016 dall’English National Ballet diretto da Tamara Rojo, il balletto è nella versione trasmessa sul grande schermo dal Liverpool Empire Theatre nell’ottobre 2017.

Lo spettacolo, che ha girato il mondo e vinto numerosi riconoscimenti, si avvale delle scenografie e dei costumi del premio Oscar Tim Yip (La tigre e il dragone di Ang Lee), delle luci del vincitore del Tony Award Mark Henderson (Gli studenti di storia di Alan Bennett) e delle musiche di Adolphe-Charles Adam adattate dal compositore Vincenzo Lamagna ed eseguite dall’English National Ballet Philharmonic diretta da Gavin Sutherland.

Protagoniste sul palco, le étoiles Tamara Rojo nel ruolo dell’indomabile eroina, James Streeter in quello di Albrecht e Jeffrey Cirio come Hilarion. Nella coreografia di Khan la spirale d’amore, tradimento e redenzione, immaginata da Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges e Théophile Gautier nel 1841 per il balletto di Jean Coralli e Jules Perrot, si trasferisce ai giorni nostri.

La contadinella Giselle diventa un’operaia immigrata del XXI secolo, sfruttata in una squallida fabbrica tessile e confinata dietro un alto muro che la separa dai padroni. Sedotta dall’altolocato Albrecht e scoperto l’inganno, la fanciulla si ucciderà. Ma il suo spirito coraggioso e appassionato tornerà fra i mortali per salvare l’amato dalla vendetta delle spettrali Willi, affascinanti quanto spietate. Regia di Ross MacGibbon.