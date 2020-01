Alan Fiordelmondo e Sabrina Ghio nel salotto di Lorella Boccia su Real Time

Nuovo appuntamento su REAL TIME con le interviste di Lorella Boccia a personaggi noti del mondo dello spettacolo: giovedì 23 gennaio alle 21:10 gli ospiti di “RIVELO” sono il fotoreporter Alan Fiordelmondo e la show girl Sabrina Ghio.

Il cremonese Fiordelmondo racconta alla conduttrice come siano nati alcuni dei suoi “scoop” più importanti. Il primo servizio su Amanda Knox da donna libera, dopo la sentenza di assoluzione dal delitto di Perugia (2007): “Già i primi tweet la davano in partenza da Roma in direzione Londra e verso Seattle. Contattò l’agenzia per un volo per Heathrow… ero convinto di trovarla all’imbarco.

Arrivato, fortunatamente avevo un biglietto di business class, vedo un movimento strano sull’aereo. Era alloggiata nella parte superiore dell’aereo. Ho cercato immediatamente di salire… mi è stato impedito da agenti dei servizi di sicurezza americani… ma ho incrociato il suo sguardo e l’ho fotografata in aereo, le uniche fotografie scattate ad Amanda in aereo”.



Del servizio sul primo bacio di Chiara Ferragni e Fedez, ricorda: “Sì, sapevo di un presunto incontro che si sarebbe dovuto svolgere in un hotel di Milano. Vedo arrivare Fedez, Chiara… prendono posto ad un tavolo nel giardino… decido anche io di fermarmi a cena lì… in un tavolo poco distante… e tra una portata e l’altra si scattava”. “Loro non se ne sono accorti?”, chiede Lorella. “Mai… In quel caso non ho scattato con una macchina fotografica”.



“Cosa è successo con l’ex pilota Jean Alesi? Lo incontro in centro a Milano in compagnia di una bellissima ragazza. La guardo… non mi sembra la compagna… Dentro di me penso ‘è chiaro che questa donna probabilmente sarà la nuova donna’… non posso immaginare che una coppia che deve nascondersi vada in via Montenapoleone. Mi metto frontale a fare le foto. Lui mi guarda… viene verso di me e mi dice ‘scusa… ho fatto una st.. ti prego, per me sarebbe importante che tu non mandassi queste foto… te le posso comprare?’. Lì ho visto una persona veramente in difficoltà…”.



“I personaggi più appetibili in Italia?” Per Alan sono “Belen Rodriguez, in questo momento Diletta Leotta, e sempre Michelle Hunziker”. E sulla rottura tra Eros Ramazzotti e la moglie Marica rivela: “Non mi ha stupito. Qualche anno fa durante un servizio in Messico avevo percepito delle sensazioni…”.



A seguire, l’ex ballerina di Amici ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, Sabrina Ghio, svela lati privati del suo vissuto, come la gravidanza della figlia Penelope e il divorzio dall’ex marito.