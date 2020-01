House of Esports, torna su DMAX il programma per appassionati di videogiochi

Da sabato 25 gennaio andrà infatti in onda alle 14 sul canale 52 del gruppo Discovery Italia la nuova stagione di House of Esports, la trasmissione dedicata al fenomeno dei videogiochi competitivi e condotta da Daniele Bossari, che anche in questa nuova edizione dello show sarà affiancato da Sara “Kurolily” Stefanizzi per condurre gli spettatori alla scoperta di novità provenienti dai giochi più popolari del panorama Esport, aggiornamenti dai tornei principali di tutto il mondo, interviste ai top gamer e dibattiti sui temi più caldi.

Per la prima volta quest’anno House of Esports ospiterà un format originale interattivo dedicato al gaming e alla community: #PLAYTHEPRO, una sfida di Brawl Stars tra le squadre capitanate dalle due star dello streaming Davide «Grax» Grasselli e Simone “Nemos” D’Orazio, che daranno la possibilità a tutti i fan di sfidarli da casa e diventare i protagonisti di House of Esports: durante gli episodi di questa nuova stagione saranno infatti trasmessi i momenti salienti delle sfide tra i due team, per far provare grazie alla trasmissione ai migliori giocatori cosa significhi essere pro-player e su un palcoscenico di rilevanza nazionale.

Altro momento da non perdere sarà quello dedicato al ritorno di League of Legends nelle case degli italiani: il titolo più seguito della scena esport del nostro Paese sarà raccontato su Dmax da Lapo “Terenas” Raspanti e Roberto “KenRhen” Prampolini, caster di League of Legends, che condivideranno con il pubblico aggiornamenti e approfondimenti sui team italiani, i migliori pro-player e le azioni decisive degli eventi internazionali più importanti del 2019 e del PG Nationals 2020, il campionato nazionale di League of Legends.

Torna anche lo spazio dedicato a Fortnite: il videogioco che ha dominato tutte le classifiche nel 2019 sarà protagonista con un momento in cui i migliori professionisti italiani sveleranno a House of Esports i loro segreti, portando in TV le loro migliori giocate, a partire dall’ospite della prima puntata, Vincenzo Guastafierro, conosciuto da tutti come “Rekins”, del team Exeed e uno tra i più forti giocatori italiani di Fortnite.

House of Esports andrà in onda in replica, sempre su Dmax, anche la domenica alle 9:40 e sarà disponibile live e on demand su Dplay, la piattaforma digitale di Discovery.