“Stockholm Requiem”, due nuovi episodi del crime tratto dalla trilogia letteraria

In esclusiva su laF (Sky 135), torna in prima tv assoluta “Stockholm Requiem” con le ultime due inedite indagini della serie crime nordica prodotta dall’acclamato Piodor Gustafsson (Border – Creature di confine e L’Uomo Di Neve) e tratta dalla trilogia letteraria di successo Bergman & Recht di Kristina Ohlsson, in onda martedì 28 gennaio e 4 febbraio 2020 alle ore 21.10.

Nel primo dei due nuovi appuntamenti, Cinerama, l’affascinante criminologa Fredrika Bergman (Liv Mjönes – Modus), analista investigativa per l’unità indagini speciali della polizia di Stoccolma, si vede costretta ad affrontare una vecchia indagine dell’ispettore Alex Recht (Jonas Karlsson – Black Mirror), riemersa dopo che una studentessa scomparsa da due anni viene trovata sepolta in un cantiere al centro della città; questo doloroso caso, intrapreso anche insieme a Peder Rydh (Alexej Manvelov – Chernobyl), il carismatico ma irascibile braccio destro di Alex, farà emergere antichi segreti.

Nel secondo appuntamento, Occhio per occhio, una serie di persone sfuggite alla giustizia vengono trovate assassinate all’interno della stazione di polizia: l’unità delle indagini speciali dovrà affrontare il suo caso più complicato, che potrebbe costare molto caro a Fredrika.

Autrice di successo anche di libri per bambini come “Bambini di cristallo” (Children’s Novel Prize 2013), Kristina Ohlsson, salita alla ribalta per la trilogia Bergman & Recht – composta da “Indesiderata”, pubblicato in 20 Paesi con oltre 200.000 copie vendute solo in Svezia, “Fiore di ghiaccio” e “Perduta”, candidato dall’Academy Crime come “Miglior Thriller dell’anno” – è inoltre analista di sicurezza per lo Swedish National Police Board e ha lavorato come ufficiale antiterrorismo presso l’OSCE di Vienna e come consulente al Ministero per gli Affari Esteri e allo Swedish National Defence College, in qualità di esperta del conflitto in Medio Oriente e della politica estera dell’Unione Europea.

Gli ultimi due casi di “Stockholm Requiem”, nuovo capitolo delle serie crime nordiche proposte in esclusiva dalla Tv di Feltrinelli per il ciclo Bestseller in Tv, vanno in onda martedì 28 gennaio e 4 febbraio 2020 alle ore 21:10 su laF (Sky 135), disponibili anche su Sky Go e Sky on Demand insieme alle prime tre indagini.