Raffaella Di Caprio (fiction Furore 2) nella capsule collection Carla Sanchez [Foto]

Raffaella Di Caprio è la testimonial d’eccezione di Carla Sanchez, marchio leader nazionale ed europeo nella vendita di calzature e borse da donna. L’affascinante e bravissima attrice della serie tv “Furore 2” è la protagonista della nuova collezione primavera-estate 2020.

«Sono davvero entusiasta del mio impegno come brand ambassador di Carla Sanchez – dichiara la modella e protagonista di spettacoli teatrali di grande successo -. È un brand molto attento alle esigenze di ogni donna. Entrare a far parte di questa famiglia è un vero onore. Apprezzo la fiducia che il marchio sa ispirare con i suoi prodotti calzaturieri e accessori. Sono molto felice di essere tornata in Puglia – prosegue l’attrice – e vedere le persone che si divertono e apprezzano la collezione. Per me è la prima volta a Trani e si è rivelata una bellissima e coinvolgente scoperta. Adoro questa città perché sia il titolare del brand sia tutte le persone del posto hanno fatto in modo che io vedessi Trani con i loro occhi, ovvero con gli occhi di persone che amano, tutelano e valorizzano il territorio, l’arte, la cultura e l’enogastronomia pugliese».

Determinazione, personalità, libertà e indipendenza sono le caratteristiche femminili che ispirano la nuova collezione. Raffaella Di Caprio rappresenta a pieno queste peculiarità e l’essenza femminile contemporanea, forte, poliedrica e sognatrice del brand.

«Questa è la prima campagna pubblicitaria di rilievo nazionale per Carla Sanchez – afferma il titolare e fondatore del marchio Tommaso Di Tondo –, dopo ben 14 anni di attività. La scelta di avere un’attrice italiana come testimonial è stata motivata proprio dal desiderio di sottolineare il valore del Made in Italy, che si distingue sempre dalla manifattura d’importazione per lo stile e la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione dei prodotti calzaturieri».

Gli scatti del fashion e street photographer Checco De Tullio racchiudono l’essenza della nuova collezione, che è già disponibile nella boutique di Carla Sanchez e nello shop online, fatta di grande particolarità e grinta che da sempre contraddistinguono il noto marchio di calzature e borse. Una collezione attuale e dinamica che lega creatività, unicità e comfort nello stile.

Inoltre Carla Sanchez e il modello e attore Miky Falcicchio si uniscono per celebrare una nuova e proficua collaborazione, creando la prima capsule collection uomo all’insegna del pragmatismo e del gioco di squadra che celebra i valori, la storia e la cultura dell’Italian Style.

«Tornare sul set di una campagna pubblicitaria, per l’occasione non in qualità di event manager ma di testimonial, è un po’ come ritornare alle origini – dichiara Miky Falcicchio -, quando dalle passerelle milanesi e a soli 17 anni, iniziavo a muovere i primi passi. Insieme a me Raffaella Di Caprio, giovane attrice italiana, testimonial d’eccezione e compagna di viaggio nel meraviglioso mondo di Carla Sanchez. Mi auguro che sia l’inizio di una collaborazione più ampia e duratura».









«È nata subito una bella sinergia – sottolinea Tommaso Di Tondo – tra me e Miky Falcicchio, professionista eccellente e intraprendente con una capacità organizzativa ineccepibile, ed è proprio da questa collaborazione che prende vita l’idea di ampliare gli orizzonti commerciali di Carla Sanchez che, pur restando un brand prettamente femminile, per la prima volta apre con grande orgoglio le porte al mondo maschile presentando la prima linea di calzature per l’uomo».

L’obiettivo di questa prima collezione di calzature uomo con protagonista Mister Italia 2010 è guardare sempre avanti con fiducia, positività e ottimismo con una campagna che è l’espressione di una modernità che rifiuta le etichette ed esprime l’ethos della bellezza, della forza, dello stile e dell’artigianalità.

La campagna pubblicitaria è stata interamente organizzata e girata a Trani, come fortemente desiderato dal titolare del brand, la cui proposta è stata accolta con grande entusiasmo da entrambi i testimonial che hanno avuto modo di apprezzare ancora di più la bellezza, la cultura e la storia della città pugliese mediante un intenso e suggestivo itinerario fotografico caratterizzato da importanti attrazioni turistiche, come la Cattedrale sul mare e il “Museo delle carrozze” di proprietà della nobile famiglia Telesio.

LA STORIA DI CARLA SANCHEZ

Carla Sanchez è un marchio di calzature e borse da donna fondato e guidato da Tommaso Di Tondo. Nasce nel 2006 a Trani e il nome del brand trae origine da un curioso aneddoto legato a una manifestazione fieristica a Madrid durante la quale Di Tondo si avvale della collaborazione dell’interprete “Carlita Sanchez”, una donna di grande bellezza e intraprendenza. Proprio queste caratteristiche ispirano Tommaso, il quale per il suo brand sostituisce il nome “Carlita” con “Carla” per sottolineare l’essenza e il valore del Made In Italy.

La produzione delle calzature e degli accessori è infatti da sempre affidata ad aziende italiane, per lo più pugliesi, con lo scopo di valorizzare il territorio e garantire costantemente la qualità della manifattura attraverso un’accurata selezione dei fornitori e delle materie prime per soddisfare a pieno qualunque esigenza del mondo femminile, offrendo un’ampia varietà di modelli e colori, pur riuscendo sempre a contenere sempre il costo finale del prodotto.

Nell’arco di soli tre mesi le calzature “Carla Sanchez” vengono distribuite in più di 50 punti vendita in Puglia. A questo punto Tommaso, entusiasta per la rapida diffusione del brand, punta all’espansione del marchio in Italia. Nell’arco di soli due anni le calzature Carla Sanchez giungono in oltre 500 punti vendita.

Alla successiva Fiera Internazionale della calzatura di Milano, denominata “Micam”, il brand presenta le sue collezioni, che da quel momento in poi diventano note in tutta Europa. Il prossimo obiettivo del titolare del marchio è conquistare il mercato americano.