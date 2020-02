“Guess the artist”, le interviste a sorpresa di Nicolò De Devitiis a Sanremo per VH1 e MTV

“Guess the artist”, il nuovo format ideato e realizzato da SBAM per MTV e VH1, in collaborazione con SEAT, la casa automobilistica di Barcellona, arriva a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana con Nicolò De Devitiis, volto di VH1 oltre che grande appassionato ed esperto di musica, che sarà conduttore e protagonista di questo divertente show.

A Sanremo, Nicolò dovrà intervistare un artista a sorpresa tra i protagonisti del Festival. Sarà Nicolò stesso, che sarà a bordo di un’auto completamente oscurata, a dover indovinare, giorno per giorno, chi sarà il protagonista della sua intervista. Per farlo avrà due minuti di tempo e potrà fare solo domande chiuse. L’artista potrà rispondere solo SI o NO e avrà la voce camuffata. L’ospite avrà a disposizione anche una bugia, per provare a depistare Nicolò. Solo una volta salito a bordo dello Yacht che li ospita, Nicolò saprà se ha indovinato o meno.

“Guess the artist” sarà disponibile da martedì 4 febbraio con due appuntamenti al giorno – alle 11.00 e alle 15.00 sugli account social di MTV, Facebook, Instagram e sul canale YouTube dedicato. A chiusura della settimana, tutti i contenuti saranno in onda anche sui canali tv: sabato 8 febbraio su MTV Music (canale Sky 704) alle ore 11.00 e domenica 9 febbraio alle 15.00 su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di tivusat e 715 di Sky), in replica poi su entrambi i canali durante la settimana dal 10 al 14 febbraio.

“Guess the artist” è il format powered by SEAT che in qualità di Automotive Partner metterà a disposizione della produzione alcune SEAT Ateca, il SUV dal design inconfondibile, che accompagnerà Nicolò e gli artisti all’incontro.