La prova del cuoco, la nuova settimana del cooking show di Rai Uno

Al via una nuova settimana con “La prova del cuoco” da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio alle 12.su Rai1, condotta da Elisa Isoardi.

Lunedì 10 febbraio. Per il duello dei Campioni si sfideranno Diego Bongiovanni e Riccardo Facchini, ma il clima del Festival di Sanremo non ci abbandona ancora e per questo saranno ospiti Wilma Goich e Jessica Morlacchi. La regina delle sfogline Alessandra Spisni e Andrea Ribaldone cucineranno per le due Prove Individuali e, dopo la lezione di cucina con la temutissima chef Cinzia Fumagalli, la Gara Finale tra Pomodoro Rosso e Peperone Verde vedrà uno scontro tra Michelangelo Sparapano e Ginevra Antonini. Il pubblico da casa sarà, come sempre, il quarto giudice de La Prova del Cuoco, insieme a Cinzia Fumagalli, Lorenzo Sandano e Carlo Spallino Centonze.

Martedì 11 febbraio il “polpettone” sarà il piatto protagonista della Prima Manche, interpretato da Daniele Persegani e Alessandra Spisni. Il “cuoco showman” Diego Bongiovanni insegnerà dei trucchetti furbi e utilissimi in cucina, mentre Marco Bottega e Gino Sorbillo cucineranno nelle Prove Individuali. Gara Finale tra la Sicilia di Joseph Micieli e la Sardegna di Luigi Pomata.

La puntata di mercoledì 12 febbraio si aprirà con una novità: a sfidarsi saranno due giovani cuochi, in una prova nuova e appassionante, e a osservare e giudicare il loro lavoro sarà una delle colonne de La Prova del Cuoco: la Spisni. Si prosegue con le Prove Individuali, con Daniele Persegani e Marco Rufini. Natale Giunta e Alessandro Giagnetich si scontreranno nella Gara Finale.









Giovedì 13 febbraio Natale Giunta e Gian Piero Fava dovranno affrontare i tre ingredienti segreti del Duello dei Campioni, mentre la toscanissima Luisanna Messeri e il “re della pasticceria” Sal de Riso cucineranno nelle Prove Individuali. Dopo una lezione di cucina di Natalia Cattelani, la Gara Finale vedrà una sfida tra Cristian Bertol e Franco Marino.

Venerdì 14 febbraio è il giorno più romantico dell’anno e La Prova del Cuoco festeggia San Valentino con una puntata speciale, piena di ricette dedicate e tantissime sorprese. Per la Prima Manche, Angelica Sepe e Ginevra Antonini prepareranno due ricette nuove e golose di “cannelloni”, insieme a due ospiti speciali che si divertiranno a cucinare insieme a loro.

Il “cuoco del mare” Gianfranco Pascucci preparerà un sensuale piatto a base di crudi e ostriche, mentre Sergio Barzetti cucinerà insieme alla moglie un tiramisù ai frutti di bosco. La Gara Finale, che avrà una penalità davvero speciale, vedrà un duello tra Paolo Zoppolatti e Fabrizio Sepe.