Detto Fatto, la nuova settimana di tutor su Rai due

Anche questa settimana torna l’appuntamento tutti i pomeriggi su Rai2, alle 14, con Bianca Guaccero e i tutor di Detto Fatto, il programma prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. Nel cast: Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 10 febbraio, durante la “Superclassifica Jon”, si commenterà la finale del Festival di Sanremo con Giovanna Civitillo, che, appena rientrata dalla cittadina ligure, racconterà in esclusiva a Detto Fatto il suo Festival, e con Elisa D’Ospina, inviata del programma all’Ariston durante la kermesse. Si scoprirà poi se le previsioni di vittoria di Mauro Perfetti si sono avverate.

Spazio poi allo chef Ilario Vinciguerra e al ritorno del make up artist director Roberto Ciasca, in arte Robin, che truccherà Patrizia Pellegrino. Durante il suo tutorial, una ragazza nel backstage cercherà di replicare il suo operato.

Martedì 11 febbraio Costantino della Gherardesca sarà ospite del contest dedicato agli hair stylist. Ci saranno poi Marinella Zazzera, con i suoi consigli alle spose plus size, e il giovane chef Mattia Poggi.

Mercoledì 12 febbraio torna l’appuntamento con i buyers del programma, pronti come sempre a giudicare lo stile di aspiranti designers, che ospiteranno l’esperto di stile Eduardo Tasca. Presenti anche il re della sfoglia Beniamino Baleotti e l’esperta di galateo Laura Pranzetti Lombardini.









Giovedì 13 febbraio, con San Valentino alle porte, a Detto Fatto non potranno mancare tutorial e consigli a tema per questa festa. Ci sarà l’oroscopo dell’amore di Mauro Perfetti e Silvia Lora Ronco, la maestra d’arte floreale meglio conosciuta come Silviadeifiori, darà alcuni consigli sui bouquet da regalare. Spazio poi all’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, allo chef Antonino Orfanò e al make up artist Simone Belli che ospiterà Euridice Axen.

Venerdì 14 febbraio, nel giorno della festa degli innamorati, il pasticcere Alessandro Capotosti proporrà la ricetta di dolci perfetti per questa giornata speciale, la regina del fai da te Donna Rita Macchiavelli darà consigli su come apparecchiare al meglio la tavola in vista di una cena romantica, mentre due future spose saranno protagoniste del tutorial della creative director di Nicole Spose, Nicole Cavallo. Inoltre, il cambio look riserverà una sorpresa che coinvolgerà una coppia di fidanzati. Presente in puntata anche l’étoile Oriella Dorella, tutor di fitness per la terza età.