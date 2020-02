Martin Mystère tra i protagonisti di Wonderland su Rai 4

Alfredo Castelli, fumettista e critico letterario, nonché papà di Martin Mystère, è ospite della puntata di Wonderland in onda su Rai4 martedì 11 febbraio, in seconda serata. Il magazine settimanale dedicato all’immaginario fantastico e crime lo ha intervistato sulla sua ultima opera a fumetti, una trasposizione laica del libro dell’Apocalisse, per le matite di Corrado Roi. Figure mostruose, catastrofiche predizioni, eterna lotta tra bene e male: nel corso dei secoli, la prosa criptica dell’ultimo libro del Nuovo Testamento ha accesso la fantasia di innumerevoli artisti e illustratori.

Pubblicata da Sergio Bonelli Editore, quest’affascinante riduzione, con scrupolo filologico e talento visionario, restituisce appieno il potenziale immaginifico dell’opera.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

La copertina CULT di questa settimana è dedicata a Omicidio al Cairo, film crime dello svedese d’origine egiziana Tarik Saleh. Prendendo spunto dal caso d’omicidio di una celebre cantante, il film mescola con stile ed energia gli stilemi classici del noir, tra corruzione e femme fatale, e il tumultuoso sfondo storico della Primavera araba del 2011, con la caduta del presidente Mubarak. Omicidio al Cairo sarà trasmesso in prima visione assoluta su Rai4 mercoledì 12 febbraio in prima serata.









Sul versante POP, questa settimana troviamo Dreams, un singolare videogame che unisce vari stili e tecniche di gioco, ma offre soprattutto agli utenti la possibilità di creare nuovi contenuti e storie, anche attraverso un meccanismo di condivisione delle proprie realizzazioni. Come sempre, le due categorie “pop” e “cult” caratterizzano anche la Wonder Parade, la classifica che chiude ogni puntata segnalando i dieci titoli top della settimana.

Prosegue l’appuntamento con le anteprime della docu-serie Eli Roth’s History of Horror, dedicata ai più rappresentativi filoni del cinema horror internazionale: questa settimana Stephen King e Quentin Tarantino dicono la loro sui vampiri! La docu-serie sarà poi trasmessa prossimamente in versione integrale su Rai4.

Il fauno di marmo di Silverio Blasi e Gli occhi del drago di Piero Schivazappa sono infine i due sceneggiati omaggiati nella nuova puntata di Gotico Catodico, rubrica dedicata alle produzioni seriali gotico-soprannaturali della RAI.