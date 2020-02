“A te le chiavi”, Paola Marella torna su La7 da domenica 16 febbraio

Da domenica 16 febbraio su La7 torna A te le chiavi, il game show condotto dalla mediatrice immobiliare più famosa d’Italia Paola Marella (la nostra intervista), che in ogni puntata metterà i proprietari di un appartamento sotto i riflettori e darà loro la possibilità di vincere l’intera ristrutturazione del proprio immobile.

In onda ogni domenica alle 14.00 su La7 e in replica alle 19:20 domenica su La7d, A te le chiavi – in collaborazione con Facile Ristrutturare – avrà come protagonista coppie e famiglie a cui sarà ristrutturata casa che, se nel corso del programma indovineranno il costo dei lavori eseguiti, non dovranno spendere un euro per il make over.

Ogni puntata inizierà conoscendo i protagonisti e la loro casa prima della tanto desiderata ristrutturazione, spiegando poi che tipo di lavori necessita.

Una volta usciti di casa e aver lasciato le chiavi a Paola Marella, le coppie entreranno nello studio della conduttrice che gli presenterà due progetti di ristrutturazione sviluppati da due diversi architetti scelti dal Brand Ambassador di Facile Ristrutturare Alberto Vanin.









Tra questi i concorrenti dovranno scegliere quello che meglio rappresenta la loro casa ideale su cui saranno eseguiti i lavori. I concorrenti si muoveranno stanza per stanza, svelando il risultato dei lavori di ciascuna, ipotizzandone il valore di volta in volta.

Una volta chiuso il cantiere, grazie alle idee e ai preziosi consigli di Paola su arredamento, prodotti e soluzioni di tendenza, la conduttrice ricapitolerà i lavori svolti e svelerà le effettive valorizzazioni confrontandole con quelle date inizialmente dai concorrenti, che vinceranno la ristrutturazione solo se avranno indovinato il costo reale della ristrutturazione. Se si avvicineranno alla cifra senza superarla saranno premiati con uno sconto sul preventivo della ristrutturazione pari alla differenza tra costo effettivo e stima totale.

Il momento più atteso sarà la consegna delle chiavi di casa dove i concorrenti vedranno realizzato il loro sogno di entrare nella sua nuova casa.