“33 Giri – Italian Masters”, su Sky Arte appuntamento speciale dedicato a Fabrizio De André

Il 18 febbraio alle 21.15, nel giorno dell’ottantesimo anniversario della nascita di Fabrizio De Andrè, Sky Arte (canali 120 e 400) dedica al cantautore genovese una puntata speciale del format “33 Giri – Italian Masters”, la produzione originale targata Sky Arte che vuole celebrare i grandi album che hanno segnato la storia della musica italiana, dischi diventati pietre miliari della discografia italiana.

L’episodio del 18 febbraio è dedicato all’album “Le nuvole”, che la stessa Dori Ghezzi definisce come uno dei dischi più amati dai fans del cantautore genovese, pur essendo tra i più recenti.

Nella puntata, il discografico e curatore del programma Stefano Senardi contestualizza con passione e definisce gli elementi che caratterizzano l’opera. Al mixer Maurizio Camagna, il fonico che registrò quelle canzoni, che resterà a fianco di De André anche nel suo disco successivo, e il co autore produttore, musicista e arrangiatore Mauro Pagani si tuffano nell’ascolto del multitraccia originale apprezzando e riscoprendo i dettagli degli arrangiamenti e delle parti strumentali delle canzoni dell’album e, grazie agli ascolti in solo, scompongono e analizzano le linee melodiche, le scelte, le idee che composero “Don Raffaé”, “Ottocento”, “Megu Megun”, “Monti di Mola”.









Anche Rocco Tanica, tastierista e arrangiatore, seduto alla tastiera, racconta di quei giorni in cui lui, appena ventenne, si trovò a lavorare a questo grande progetto, in particolare sul suo apporto dato nelle parti orchestrali e in alcune linee melodiche, accennando alcune delle sue intuizioni principali nelle canzoni “Don Raffaé”, “Ottocento”, “Le Nuvole”. Il chitarrista Michele Ascolese mostra, armato di chitarra, le particolarità del riff di “Don Raffaè” e “La domenica delle Salme”.

La parte conclusiva dello speciale è dedicata alla celebre “La Domenica delle Salme”, a commento della quale si unisce agli ospiti già citati il regista del videoclip abbinato alla canzone più intensa dell’album: il premio Oscar Gabriele Salvatores.

I live sono preziose chicche. Una versione esclusiva di “Â Çimma” con gran parte dei musicisti che la incisero: Walter Calloni (batteria), Rocco Tanica (tastiere), Paolo Costa (Basso), Mario Arcari (flauto) capitanati da Mauro Pagani alla voce, ndelele e bouzouki. Nel finale Michele Ascolese e Diodato reinterpretano “La nova gelosia”.