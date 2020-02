Sarà Valentina Pegorer ad affiancare Emis Killa alla conduzione di YO! MTV Raps, la versione italiana del leggendario programma di MTV USA interamente dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop che – dalla prossima primavera – sbarca in prima tv su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV), il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia.

Valentina Pegorer, classe 1990, è stata volto di alcuni tra i più grandi eventi musicali internazionali come Rockin’1000 e Primavera Sound di Barcellona. Nota al grande pubblico tv con la memorabile edizione di Pechino Express quando vinse l’edizione 2017 in coppia con la DJ Ema Stokholma, è sempre alla ricerca di nuove sonorità e nuove emozioni.

Mamma di una bimba di appena un anno avuta da Edoardo Manozzi in arte Boss Doms produttore e dj romano, spalla di Achille Lauro, Valentina Pegorer è forse la capostipite di una nuova generazione di VJ, icone della musica in tv per oltre un decennio.

Dopo Regno Unito, Germania, Africa e Asia, anche in Italia YO! MTV Raps vuole presentarsi come una vera e propria novità per il panorama televisivo attuale. Un punto di vista alternativo non solo per far conoscere in maniera più approfondita la scena rap italiana, ma anche per parlare più da vicino ai giovani, attraverso i generi musicali che oggi più li rappresentano. Da sempre, infatti, MTV ha un rapporto storico con le nuove generazioni con le quali ha uno scambio continuo capace di alimentare una relazione onesta e diretta.

Dopo il suo debutto 30 anni fa – il 6 agosto 1988 – YO! MTV Raps è diventato il punto di riferimento per lo scenario hip hop. L’avvento del programma ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione della musica rap: ha contribuito a creare un interesse mondiale per il genere e ha aumentato l’attenzione nei confronti della cultura hip hop, diventando un fenomeno mainstream musicale a livello mondiale.

Per la storia di successo che ha alle spalle, con recenti edizioni in Regno Unito, Germania, Asia e Africa, senza contare la versione originale in USA, YO! MTV Raps si presenterà in Italia come l’unico format capace di raccontare il fenomeno rap attraverso performance live in studio, interviste esclusive, rubriche tematiche e ospiti illustri.

Un nuovo e inedito ritorno di MTV alla musica, pur con un continuo sguardo all’entertainment, che da sempre caratterizza il carattere e l’identità del canale. YO! MTV Raps arriverà su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) a marzo.

E sugli account digital e social di MTV è ora disponibile il video esclusivo in cui Emis Killa presenta ufficialmente Valentina Pegorer come co-host di YO! MTV Raps e dialoga con lei di musica, di rap e hip hop. Solo su: www.mtv.it, Facebook (www.facebook.com/mtvitalia), Twitter (twitter.com/mtvitalia) e Instagram (instagram.com/mtvitalia).