Formula 1: Drive to Survive, torna su Netflix la docuserie che racconta lo sport più veloce

Formula 1: Drive to Survive torna su Netflix con la seconda stagione composta da dieci nuovi episodi, disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 28 febbraio.

L’adrenalinica serie originale Netflix racconta lo sport più veloce al mondo. Solo 20 piloti riescono ogni anno a gareggiare in Formula 1 e, con alcuni dei nomi più importanti di questa disciplina che hanno scelto in questo campionato di correre per altre square, il 2019 si è rivelato una stagione ricca di alleanze distrutte e nuove rivalità.

Quest’anno per la prima volta tutti i 10 team, compresi Mercedes AMG Petronas Formula 1 e Scuderia Ferrari, hanno dato a Netflix un accesso privilegiato alla loro battaglia per la vittoria, consentendo di filmare la propria gara nella più grande serie dedicata alle corse del mondo.

La serie continuerà a raccontare il dietro le quinte della Formula 1, seguendo piloti, direttori di squadra e proprietari dei team nelle singole gare, garantendo così un punto di vista unico e non edulcorato sulla vita dentro e fuori dalla pista, oltre che sulle tensioni e sul fascino di questo sport.

I produttori esecutivi della serie sono il Premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

La seconda stagione di Formula 1 Drive to Survive debutterà su Netflix il 28 febbraio 2020