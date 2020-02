Giuseppe Provenzano, Bugo tra gli ospiti a L’Assedio con Daria Bignardi

Nella nuova puntata de “L’Assedio” di Daria Bignardi, in onda mercoledì 19 febbraio in prima serata sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), sarà ospite in studio il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano. Inoltre, il virologo star dei social Roberto Burioni, il cantautore Bugo , la cantante e performer Elettra Lamborghini.

Infine, la storia di Stefano Ferri, imprenditore milanese crossdresser che da diversi anni indossa solo abiti femminili pur restando uomo. Partecipa alla puntata Luca Bottura.

“L’Assedio” è visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le puntate.

“L’Assedio” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Federica Campana e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Fabio Calvi, scenografia Francesca Montinaro, fotografia Daniele Savi. Produttore Esecutivo ITV Movie Edoardo Fantini. Chief Operating Officer ITV Movie Patrizia Sartori.