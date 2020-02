Annabelle 3, Gangster Squad e i film di marzo su Infinity

Le Regine del Crimine sarà disponibile su Infinity Premiere dal 6 al 12 marzo. Con protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss, il film segue le vicende di tre casalinghe del quartiere di Hell’s Kitchen nel 1978, mogli di mafiosi mandati in prigione dall’FBI. Lasciate da sole a gestire gli interessi personali dei coniugi, le donne dovranno prendere in mano le azioni criminali della mafia irlandese, dimostrandosi inaspettatamente abili in tutto: dalla gestione del giro di racket, fino all’eliminazione – letterale – della concorrenza.

Terzo capitolo di Annabelle, la serie di film con protagonista la famigerata bambola malefica dell’universo di The Conjuring, Annabelle 3 tornerà su Infinity Premiere dal 13 al 19 marzo. Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Diretto da Jeff Mednikow, Teen Titans Go! Vs. Teen Titans arriverà su Infinity Premiere dal 20 al 26 marzo. Basato sulla serie animata Teen Titans Go!, a sua volta basato sui personaggi della DC Comics, il film è un crossover con la serie animata Teen Titans. I titani del 2003 dovranno combattere contro le loro controparti del 2013 e la squadra perdente vedrà il proprio universo disintegrarsi. Ma gli eroi dovranno mettere da parte le loro divergenze e lavorare insieme per fermare il Master of Games, che nel frattempo ha rivelato la sua vera identità.

Godzilla II – King of the Monsters tornerà su Infinity Premiere dal 27 marzo al 2 aprile. In questa nuova avventura l’agenzia cripto-zoologica Monarch cercherà di affrontare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah dalle tre teste. Quando queste antiche super specie – ritenute fino ad allora soltanto delle leggende – torneranno alla vita, combatteranno per la supremazia mettendo a rischio l’esistenza della razza umana.

Con un cast d’eccezione che comprende, tra gli altri, Sean Penn, Ryan Gosling, Josh Brolin, Emma Stone e Nick Nolte, Gangster Squad sarà disponibile su Infinity dal 6 marzo. Ispirato a un’incredibile storia vera, il film è ambientato nel 1949, a Los Angeles, dove lo spietato gangster Mickey Cohen tiene in pugno la città. Il capo della polizia Bill Parker decide così di ricorrere a misure estreme e incarica il sergente John O’Mara di creare una task force per fare giustizia ricorrendo anche a mezzi poco ortodossi, scatenando una vera e propria guerra contro la criminalità.

Dal 9 marzo sarà disponibile su Infinity Genius, con protagonista l’attore premio Oscar Colin Firth. Il film è incentrato su Maxwell Perkins, l’editore passato alla storia per aver scoperto scrittori come Ernest Hemingway e F. S. Fitzgerald e che un giorno si imbatté in Tom Wolfe, interpretato da Jude Law, dotato di un prodigioso talento.









Tom Cruise torna a vestire i panni del detective senza scrupoli Jack Reacher, celebre personaggio di narrativa creato da Lee Child, in Jack Reacher – Punto di non ritorno, disponibile su Infinity dal 22 marzo. Il film è tratto dal romanzo “Punto di non ritorno”: quando il maggiore Susan Turner viene arrestata con accuse molto gravi, incastrata da un misterioso nemico, l’ex maggiore dell’esercito americano militare Jack Reacher corre in suo aiuto.

Dal 21 marzo sarà disponibile su Infinity Il Corriere – The Mule, con Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest e Andy Garcia. Diretto e interpretato da Clint Eastwood, il film è ispirato alla storia vera di Leo Sharp, un veterano di guerra alla soglia dei 90 anni, che diventa un corriere della droga per un cartello messicano.

Mechanic – Resurrection arriverà su Infinity dal 24 marzo. Jason Statham interpreta Arthur Bishop, uno dei sicari più richiesti al mondo: meticoloso, non sbaglia un colpo ed è specializzato nel far sembrare gli assassinii dei normali incidenti. Anche se uscito dal “business” Arthur sarà costretto a tornarci per un’ultima missione: completare una serie di omicidi, uccidendo gli uomini più pericolosi al mondo, senza che l’FBI si accorga che i colpi portano la sua inconfondibile “firma”.

Diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, Dragon Trainer sarà disponibile su Infinity dal 30 marzo. Tratto dal romanzo “Come addestrare un drago” di Cressida Cowell, il film è ambientato sull’isola di Berk, popolata da vichinghi e draghi sputa fuoco, e racconta la storia di Hiccup, un ragazzo gracile e intelligente, poco abile nel combattimento contro i draghi. Quando incontra un drago ferito, il suo mondo e le sue convinzioni vengono sconvolti, e ciò che era iniziato come un’opportunità per dimostrare il suo valore si trasformerà in un’occasione per stabilire un nuovo corso per il futuro della sua tribù.