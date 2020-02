Raccontami di un giorno perfetto, il romanzo e il film su Netflix

Violet e Finch si incontrano sul tetto della scuola. Le loro sono due esistenze fragili: lui lotta da tempo contro la depressione, lei ha assistito alla morte della sorella in un tragico incidente d’auto. Quando si ritrovano a lavorare assieme a un progetto scolastico, i due scoprono di somigliarsi più di quanto potessero immaginare. Così ha inizio il loro viaggio assieme, una travolgente esplorazione del dolore e delle paure di entrambi, dei loro sogni e desideri inconfessati.

Presto Violet e Finch si accorgono di aver bisogno l’uno dell’altra per riuscire a essere completamente se stessi; ma se per lei questo è un nuovo inizio, per lui è soltanto l’inizio della fine. Un romanzo straordinariamente commovente. Una storia che spezza il cuore in tutti i modi possibili.

Jennifer NIVEN vive a Los Angeles ma è cresciuta nello Stato dell’Indiana. Raccontami di un giorno perfetto, il suo primo romanzo young adult, è stato un sorprendente caso editoriale, bestseller in tutto il mondo e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui in Italia il Premio Mare di Libri 2016. Per DeA Planeta Libri ha pubblicato anche il suo secondo romanzo, L’universo nei tuoi occhi.

Da Raccontami di un giorno perfetto ora è tratto un film Netflix, con protagonisti Elle Fanning e Justice Smith, a cui la stessa Jennifer Niven ha collaborato come sceneggiatrice. Potete seguirla su Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, e su JenniferNiven.com e Germagazine.com.