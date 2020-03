Giornata internazionale della donna: la speciale programmazione laF

Nel mese della Giornata internazionale della donna, laF (Sky 135) dedica la programmazione di marzo all’universo femminile con un ciclo di documentari e film d’autore, che raccontato le vite di iconiche figure femminili internazionali.

Si parte mercoledì 4 marzo alle 21.10 con il doc “Diana Vreeland – L’imperatrice della moda” di Lisa Immordino Vreeland, per proseguire nei mercoledì successivi con “Love, Marilyn – I diari segreti” di Liz Gurbus, “Alla ricerca di Vivian Maier” di J. Maloof e C. Siskel e, infine, “Bombshell – La storia di Hedy Lamarr” di Alexandra Dean.

Nella serata di domenica 8 marzo, dalle 19.00 alle 22.00, continua il racconto dedicato alle donne con le storie di alcune straordinarie figure femminili italiane, protagoniste della produzione originale “BRAVE – Storie di ragazze coraggiose”: Caterina Ceraudo, chef donna del 2017 secondo la Guida Michelin, l’ingegnere Chiara Montanari, prima italiana a capo di una spedizione in Antartide, e Maria Letizia Gardoni, imprenditrice agricola che fonda la sua azienda a 19 anni e a 25 anni diventa la presidente di Coldiretti Giovani.









MERCOLEDÌ 4 MARZO, ORE 21.10 – DIANA VREELAND – L’IMPERATRICE DELLA MODA

Il documentario su Diana Vreeland, icona di stile e leggendaria direttrice di Vogue USA, è stato realizzato dai registi Lisa Immordino Vreeland, moglie del nipote della protagonista, Bent-Jorgen Perlmutt e Frédéric Tchengsu che, attraverso documenti video e le testimonianze di chi l’ha conosciuta, hanno ricostruito il ritratto della giornalista che ha collaborato ad ideare il concetto di moda così come lo conosciamo oggi.

Diana Vreeland – L’imperatrice della moda (Diana Vreeland: The Eye Has to Travel) diretto da Lisa Immordino Vreeland, Bent-Jorgen Perlmutt e Frédéric Tchengsu. [USA, 2011, 82’]



MERCOLEDÌ 11 MARZO, ORE 21.10 – LOVE, MARILYN – I DIARI SEGRETI

Diretto da Liz Garbus, vincitrice di due Emmy Awards, il documentario racconta, attraverso lettere, appunti e pagine di diario, il lato personale e privato di Marilyn Monroe. All’interno del racconto intervengono numerose attrici, da Lili Taylor a Uma Thurman, da Glenn Close a Viola Davis, per offrire il proprio punto di vista su una delle icone pop più importanti del XX secolo.