Matteo Renzi a Rivelo su Real Time con Lorella Boccia

Su REAL TIME ultimo appuntamento con le interviste intime di “ RIVELO ”: giovedì 5 marzo alle 21:10 la conduttrice Lorella Boccia ospita il fondatore di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi , che per la prima volta racconterà “Matteo” e non “Renzi” attraverso aspetti privati della sua vita, a partire dall’infanzia tra le campagne di Rignano sull’Arno.

“Mia moglie Agnese? È vero che ci siamo conosciuti durante gli scout. Gli scout sono una bellissima opportunità educativa. Nel nostro caso sono anche un’incredibile agenzia matrimoniale… anche mia sorella si è sposata incontrando il marito agli scout. Un’agenzia matrimoniale non avrebbe potuto funzionare meglio”, commenta ironico l’ex sindaco di Firenze. E aggiunge: “Il primo passo l’ho fatto io. Galeotta è stata una settimana bianca. Abbiamo festeggiato i 20 anni di matrimonio…”. E, conclude: “Sono grato a mia moglie per aver tenuto una posizione che lì per lì non ho capito e forse nemmeno apprezzato, quando nel 2014 ha deciso di non trasferirsi e di non partecipare alla vita quotidiana romana… Una scelta per tenere al riparo i nostri figli Francesco, Emanuele ed Ester.”