Giorgio Gori, Carlo Cottarelli, Lella Costa tra gli ospiti a L’Assedio

Daria Bignardi conduce la nuova puntata de “L’Assedio” – in onda mercoledì 11 marzo in prima serata sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) – intervisterà il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’economista Carlo Cottarelli e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano.

Inoltre ospiti del programma l’attrice e scrittrice Lella Costa, la giornalista Marianna Aprile, lo scrittore Paolo Cognetti e l’attore comico Saverio Raimondo.

Partecipa alla puntata Michela Murgia.

A seguito delle misure varate dal Governo in materia di contenimento e gestione del Covid –19 diversi ospiti interverranno in collegamento.

“L’Assedio” è visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le puntate.

“L’Assedio” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Federica Campana e conSilvia Righini e Chiara Schiaffino.

Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Fabio Calvi, scenografia Francesca Montinaro, fotografia Daniele Savi. Produttore Esecutivo ITV Movie Edoardo Fantini.