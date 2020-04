Cinema e musica sui canali Viacom nel weekend di Pasqua #iorestoacasa

Musica, maratone di grandi classici e tante novità in prima tv assoluta per coinvolgere il pubblico dei canali ViacomCBS Networks Italia: Paramount Network, Spike, VH1 e MTV.

Anche nel lungo weekend di Pasqua, i brand sostengono la campagna #iorestoacasa, che siaffianca al claim globale #AloneTogether promosso da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands.

La campagna incoraggia a mantenere le distanze sociali, rimanendo allo stesso tempo connessi grazie a diverse forme di intrattenimento.

Soprattutto in questi giorni di festa da trascorrere a casa, l’intrattenimento televisivo gioca un ruolo fondamentale con la sua capacità di alleggerire, fare emozionare e distrarre, regalando, anche in un periodo così complesso, momenti di condivisione per i differenti target e offrendo a ciascuno i contenuti più amati, da vedere da soli oppure insieme a tutta la famiglia.

Ci sarà modo di vivere avventure, di viaggiare con la fantasia, di ballare e di cantare a squarciagola le migliori classifiche musicali del momento grazie ai contenuti più interessanti e innovativi presenti su Paramount Network, Spike, VH1 e sull’account Instagram di MTV.

Su Paramount Network – ilcanale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky – le sorprese iniziano già nel daytime di sabato 11 aprile che sarà animato da una maratona di film per tutta la famiglia.

Si parte alle 13.00 con I pinguini di Madagascar. Dalle 14.50 si prosegue con Madagascar 3 – ricercati in Europa, Garfield: il film, Il mio amico zampalesta e La tela di Carlotta.

La sera, alle 21.10, è invece il momento di un fantastico film d’animazione per grandi e piccoli: Stuart Little di Rob Minkoff e, a seguire in seconda serata, il divertimento prosegue con Stuart Little 2.

La maratona cinematografica prosegue e si arricchisce il giorno di Pasqua. Domenica 12 aprile, si comincia alle 12.00 con Mimzy – il segreto dell’universo, a seguire Water horse – leggenda degli abissi, L’ultimo dominatore dell’aria, Percy Jackson e gli dei dell’olimpo – il ladro di fulmini e il sequel Percy Jackson e gli dei dell’olimpo – il mare dei mostri.

Il canale poi continua a celebrare la Pasqua conuna serata dedicata all’azione e all’avventura.

Si parte con G.I. Joe: La nascita dei cobra, per il ciclo Top of the week, diretto da Stephen Sommers e interpretato da: Dennis Quaid, Channing Tatum e Sienna Miller.

A seguire Jack Ryan – l’iniziazione di Kenneth Branagh che dirige un celebre cast formato da: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh. Ispirato ai famosi romanzi di Tom Clancy, il film segue le vicende di un ex marine oggi analista per la CIA.

Anche lunedì 13 aprile è in arrivo un’altra giornata di grande cinema. A partire dalle 9.15 in programma: Stuart Little 3, Il Dottor Dolittle 1 e 2, Due padri di troppo, Sbucato dal passato, Amore per sempre e il film Remember me.

Mentre alle 21.10, in PRIMA TV FTA, va in onda Una folle passione: emozionante film, tratto dall’omonimo romanzo di Ron Rash, diretto da Susanne Bier, con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. La serata prosegue con il bellissimo fantasy Beautiful Creatures – La sedicesima luna, adattamento cinematografico del romanzo di Kami Garcia e Margaret Stohl, diretto da Richard LaGravenese e interpretato tra gli altri anche da Jeremy Irons ed Emma Thompson.

Spike – il canale a target maschile di ViacomCBS Networks Italia, disponibile sul canale 49 del digitale terrestre, sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky –si mette in gioco con una programmazione sempre più coinvolgente, per portare coraggio, azione, divertimento ed emozioni in ogni casa e famiglia.

Si parte sabato 11 aprile dalle 14.00 a tema adventure con The Librarian 2 – Ritorno alle miniere di Re Salomone, la seconda avventura di Flynn Carsen (Noah Wyle), il bibliotecario della New York Metropolitan Library, la cui missione questa volta sarà ritrovare la mappa segreta delle miniere di Re Salomone che gli è stata rubata.

A seguire la maratona dei migliori episodi della serie Merlin per rivivere, fra incantesimi e combattimenti, le imprese del giovane Merlino e di Artù.

In prima serata alle 21.30 va in onda Star Trek – Generazioni, il settimo episodio cinematografico dedicato alla popolare saga di Star Trek.

Mentre in seconda serata si prosegue con Star Trek VI – rotta verso l’ignoto, il sesto film della serie cinematografica di Star Trek e l’ultimo con il cast originale al completo.

Domenica 12 aprile dalle 14.00 un pomeriggio dedicato alla comedy. Si inizia con un titolo cult: Una pallottola spuntata, il film che racconta le peripezie del tenente della polizia di Los Angeles Frank Drebin (Leslie Nielsen).

Alle 15.30 va in onda La pantera Rosa: le avventure dell’ispettore Jacques Clouseau che indaga sul furto del leggendario diamante detto “Pantera rosa”.

A seguire Rat Race, dove un gruppo di milionari stravaganti ed eccentrici sono alla ricerca di continue e avventurose scommesse.

Alle 21.30 in prima tv in chiaro arriva l’appuntamento con la terza stagione di Battistology, lo show in cui il comico romano Maurizio Battista racconta le abitudini e i modi di fare degli italiani, un ritratto ironico e sagace tutto da ridere, reso ancora più divertente grazie alla sua inarrivabile verve!

Lunedì 13 aprile è una giornata dedicata all’action e all’avventura. Alle 14.00 si parte con I fantastici viaggi di Gulliver, una versione moderna del classico romanzo.

A seguire l’appuntamento è con The Librarian – Alla ricerca della lancia perduta. Dalle 19.00, per la prima volta su Spike, vanno in onda 3 pellicole di adrenalina pura per gli amanti degli action movie.

La prima è Transformers, il lungometraggio che fa prendere vita ai robot amati da tantissimi ragazzi e adulti, prodotto da Steven Spielberg e diretto da Michael Bay.

In prima serata alle 21.30 fa la sua mostruosa comparsa Godzilla, diretto da Gareth Edwards, che racconta una storia originale su Godzilla.

In seconda serata invece arriva Fuori in 60 secondi, un film del 2000diretto da Dominic Sena e con Nicolas Cage, Angelina Jolie e Robert Duvell.

Su VH1 – il canale visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky – la musica nei giorni di festa non si ferma proprio mai. Sabato 11 aprile alle 19.00 con la classifica Top Chart #BESTOF20, ritornano a farci ballare i miglior pezzi degli ultimi vent’anni votati nelle stories di Instagram di VH1 nei mesi scorsi.

Si passerà da Shape of you di Ed Sheeran,a Cheap thrills di Sia,a Bad romance di Lady Gaga, It’s my life di Bon Jovi, I got a feeling dei Black eyed pease, Apologize di Timbaland Ft. OneRepublic, Someone like you di Adele, No one di Alicia Keys e tantissime altre canzoni che hanno fatto la storia della musica!

Sempre sabato 11 aprile alle 21.30 su VH1 tornauno show unico: lo Speciale Jova Beach Party! VH1 è stato l’unico canale tv ad avere l’opportunità di documentare in esclusivai momenti più emozionanti dell’evento che ha rivoluzionato il mondo dei concerti e che, nelle 17 tappe del tour, ha raccolto oltre mezzo milione di persone e più di 80 ospiti nazionali e internazionali provenienti da oltre 20 paesi in tutto il mondo.

Domenica 12 e lunedì 13 aprile, rispettivamente nei giorni di Pasqua e Pasquetta, dalla mattina fino alle 19.00 le giornate saranno interamente dedicate ai successi degli ultimi anni, per rivivere le emozioni e cantare a squarciagola i pezzi della nostra vita.

Ma non è tutto. Per una Pasquetta alternativa, l’appuntamento imperdibile è sull’account Instagram di MTV. Lunedì 13 aprile alle 17.00 sulla pagina Instagram @MTVItalia, Valentina Pegorer – impegnata prossimamente con YO! MTV Raps – farà ballare tutti con un dj set live con le canzoni scelte via Instagram dai fan di MTV…naturalmente da casa!