I documentari Bbc sbarcano in streaming su DPlay Plus

Sempre più ricca l’offerta di contenuti di Dplay Plus, la piattaforma di streaming pay di Discovery Italia, che dà accesso ad un’intera libreria di contenuti senza interruzioni, con titoli in esclusiva e con le anteprime dei migliori programmi di Real Time, Nove, Dmax, Motor Trend, Giallo e Food Network, oltre che ai contenuti on demand diDiscovery Channel, Discovery Science, Animal Planetedel canalecrimeID-Investigation Discovery.



Tra i titoli in esclusiva questo mese su Dplay Plus, The Facchinettis, docu-reality sulla vita quotidiana della famiglia di Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Faissol, Covid-19: speciali Coronavirus, il ciclo con i documentari sulla pandemia, Belli di nonna con CasaSurace, sfida casalinga all’insegna della tradizione culinaria nostrana.

E, da lunedì 13 aprile sarà attivo un nuovo canale interamente dedicato a contenuti in arrivo da BBC: avvincenti documentari a tema natura senza nessuna maggiorazione sul prezzo di abbonamento.



Da sempre il mondo BBC è sinonimo di altissima qualità produttiva, storie coinvolgenti e autorevolezza della narrazione. Centinaia di ore di contenuti pluripremiati dove la natura sarà protagonista, per scoprire le bellezze del nostro Pianeta insieme a personaggi indimenticabili come Sir David Attenborough e molti altri.



Dal 13 aprile saranno immediatamente disponibili ben 9 titoli, scopriamo da vicino quali.

Africa. Un viaggio epico attraverso cinque regioni di un continente fantastico.



Dalla serenità delle alte Catene Montuose dell’Atlante, al Capo di Buona Speranza, dalle giungle del Congo, all’impetuoso Oceano Atlantico. Africa come non l’avete mai vista.



Inoltre, lo speciale Africa: il futuro prova a tracciare quali scenari attendono l’unico continente a non avere ancora perso i suoi animali più grandi, nonostante il suo oltre miliardo di abitanti.

Il pianeta blu: la storia naturale degli oceani. La prima serie completa sulla storia naturale degli oceani.



Il naturalista inglese SirDavid Attenborough racconta con straordinarie immagini il mare nel suo aspetto più temibile e affascinante, rivelando alcuni dei suoi segreti meglio custoditi. Un mondo di bellezze mozzafiato, per scoprire habitat inediti.

Il pianeta blu 2. La seconda stagione della serie simbolo di storia naturale presentata da Sir Attenborough. Alla scoperta di mari, barriere coralline, oceani aperti e costiere, attraverso tecnologia d’avanguardia e le ultime rivelazioni della scienza.

Il pianeta di ghiaccio. Il viaggio polare della pluripremiata squadra di naturalisti BBC, attraverso immagini rivoluzionarie di paesaggi che la maggior parte degli esseri umani non vedrà mai.



Ancora Sir Attenborough per mostrare le grandi terre selvagge di Artide e Antartide, prima che cambino per sempre.

Vita. La gloriosa varietà di vita presente sulla Terra, attraverso incredibili storie dai confini del mondo. Grazie a tecniche cinematografiche all’avanguardia, un’affascinante sequenza di immagini senza precedenti.

Storie di vita. La storia che unisce noi umani e tutti gli animali del pianeta: il cammino della vita. La serie segue questo viaggio attraverso le sue sei fasi cruciali: infanzia, crescita, ricerca di una casa, acquisizione del potere, conquista di un compagno e successo come genitore.

Gli spettacolari fenomeni della natura. Fotografia e narrazione avvincenti per questa serie che illustra gli effetti dei fenomeni climatici globali che trasformano interi paesaggi, attirando migliaia di animali e determinandone il destino.

Pianeta Terra. Una storia epica che celebra la Terra come mai prima d’ora. Quattro anni di produzione e riprese in 64 nazioni diverse: è questo il ritratto finale del nostro pianeta. Un viaggio indimenticabile attraverso le stagioni ostili e la lotta quotidiana per la sopravvivenza negli habitat più estremi della Terra. Pianeta Terra 2. Sir Attenborough presenta nuove storie di vita sulla Terra, catturate con immagini senza paragoni grazie ai progressi tecnologici delle strumentazioni video.