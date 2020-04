“Io studio a casa”, Su Sky Q un’offerta di documentari per intrattenersi e studiare

Annunci

Il COVID-19 sta cambiando radicalmente le nostre vite: ha causato la chiusura delle scuole italiane, costringendo migliaia di giovani a studiare nelle proprie abitazioni. History vuole aiutare i nostri ragazzi con l’iniziativa “Io studio a casa”.

Su Sky On Demand il canale 407 mette a disposizione un’amplissima offerta di documentari che rappresentano un valido sostegno allo studio. Dall’antica Roma al Medioevo, dal fascismo ai giorni nostri: la proposta di History copre oltre duemila anni di storia.

Un viaggio in compagnia di imperatori, generali e politici ma anche di artigiani, cuochi, muratori, alla scoperta dei grandi avvenimenti e della vita quotidiana dei nostri avi: non solo come si combatteva, ma anche come si viveva e cosa si mangiava.

Un tuffo nel passato attraverso quegli eventi e quelle imprese che hanno segnato la nostra storia: battaglie, scoperte scientifiche, innovazioni tecnologiche, cambiamenti nel modo di cucinare.

Ampio spazio avrà anche l’attualità ossia i fatti dei nostri giorni che diventeranno la storia di domani.

Su Sky On Demand l’offerta di History sarà divisa in diverse categorie: Mondo antico e medioevale; Storia italiana; Storia del ‘900; Storia contemporanea; Le guerre mondiali.

Tra i tantissimi prodotti messi a disposizione degli utenti figurano: Pompei, dopo il disastro; La rinascita del Colosseo; Europa: la nostra storia, grande produzione internazionale in sei episodi dall’antichità all’avvento della moneta unica; De Gustibus, l’epica storia degli italiani a tavola; Breve storia del fascismo, la storia del ventennio mussoliniano in nove episodi; I momenti decisivi della Seconda Guerra Mondiale; 1000 modi di essere italiani: brevi filmati dell’Istituto Luce che si concentrano su usi e costumi, tendenze e stravaganze nell’Italia del secondo dopoguerra; Apollo: Destinazione Luna, l’emozionante storia in quattro parti della conquista della Luna da parte degli americani; La strage di Piazza Fontana; Cibo nostro, la mafia nel piatto; I soldi sporchi dell’ISIS, speciale sul terrorismo islamico e le sue fonti di finanziamento.

Non solo. History metterà alla prova gli studenti a casa. In che modo? Sui social network del canale 407 di Sky verranno poste delle domande agli utenti per un ripasso più accurato del nostro passato.