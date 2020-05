“Favolacce”, “Tornare” tra i film a noleggio di maggio su Infinity

Annunci

Per continuare a vivere il grande cinema anche da casa, su Infinity sono disponibili nuovi titoli a noleggio che, in questa particolare situazione, hanno debuttato direttamente in streaming, saltando così il passaggio nelle sale cinematografiche, o hanno anticipato l’uscita sulle piattaforme digitali.

A cominciare da La Sfida delle Mogli, una commedia divertente e ispirata che racconta un’emozionante storia di vita vissuta. La vita per la moglie di un militare al fronte può essere molto difficile, ma non per Kate, che affronta lo stress e la monotonia della sua condizione con grazia e perseveranza.

Kate infatti trova la sua libertà espressiva nel canto, al punto da riuscire a convincere un gruppo di mogli nella sua stessa condizione a formare un coro: il Military Wives Choir che avrà un grande e inaspettato successo.

Diretto e interpretato da Lillo e Greg, con Anna Foglietta, D.N.A. – Decisamente Non Adatti racconta cosa succede se due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite.

Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite…

Starman è il docu-film su Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’unico italiano ad aver comandato la Stazione Spaziale Internazionale e il primo ad aver effettuato passeggiate spaziali.

Nel docu-film, Parmitano accompagna il pubblico nel suo viaggio di preparazione per il lancio della missione Beyond, tra emozioni, luoghi simbolo della storia dell’esplorazione spaziale, tecnologie all’avanguardia e dure sfide fisiche e psicologiche.

Diretto da Cristina Comencini, Tornare è ambientato a Napoli, negli anni Novanta. Alice, interpretata da Giovanna Mezzogiorno, rientra dall’America dopo una lunga assenza e, insieme alla sorella, decide di vendere la casa di famiglia, dopo la morte del padre.

Ma, inaspettatamente, scopre che la casa è abitata da una ragazza giovane e bellissima, con cui inizia un dialogo intenso. E sembra promettente anche il legame che si crea con Marc, un uomo affascinante e gentile incontrato alla commemorazione del padre. Per Alice si schiude un mondo nuovo, intrigante e pericoloso, che apre squarci sul suo passato e sulla sua esistenza.

Ispirato al celebre personaggio dei videogiochi, Sonic – Il Film sarà disponibile su Infinity a noleggio dal 7 maggio. Il film segue le avventure di Sonic, un alieno blu con il potere della super-velocità, che cerca di farsi strada tra le difficoltà della vita sulla Terra insieme al suo nuovo migliore amico umano Tom Wachowski. I due dovranno impedire al malvagio Dr. Robotnik, interpretato da Jim Carrey, di usare i suoi poteri per dominare il mondo.

Infine, dall’11 maggio arriverà a noleggio su Infinity anche Favolacce, scritto e diretto dai fratelli D’Innocenzo e interpretato da Elio Germano e Barbara Chichiarelli.

Il film, vincitore dell’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura allo scorso Festival di Berlino, è ambientato nella periferia sud di Roma, un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti.

Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.