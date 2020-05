Profiling, arrivano i nuovi episodi su Giallo

Annunci

Continua l’appuntamento con “Profiling”, l’amata serie crime francese che conferma il suo successo puntata dopo puntata (l’ultima stagione ha raggiunto un nuovo record sfiorando i 700.000 telespettatori). Dal 10 maggio ogni domenica alle ore 21:10 saranno disponibili in prima tv free su GIALLO (canale 38 del Digitale Terrestre) i dieci episodi inediti della settima stagione.

Non mancheranno i colpi di scena, primo fra tutti l’arrivo di una nuova criminologa. Questa stagione, infatti, avrà inizio con un grande cambiamento per il team investigativo guidato dal detective Thomas Rocher (Philippe Bas): il personaggio simbolo della serie, l’eccentrica Chloe Saint Laurent (Odile Vuillemin), uscirà di scena per iniziare una nuova vita a New York, e sarà Adèle Delettre (Juliette Roudet) a prendere il suo posto unendosi alla squadra.

Giovane, determinata e dal carattere impulsivo, Adèle ha una storia difficile alle spalle: vittima di rapimento insieme alla sorella gemella Camille, è tormentata dal suo passato, con cui è costretta a fare i conti. L’episodio continua a turbare la mente della criminologa, che si trova alle prese con casi sempre più complessi mentre cerca di conquistare la fiducia e la stima dei suoi nuovi colleghi.

Tra le novità della stagione anche la presenza di un attore italiano: Gian Marco Tavani, conosciuto da anni in Francia per diversi spettacoli teatrali e programmi televisivi, fa il suo ingresso tra i componenti del cast nel ruolo di Paolo Bugatti, assistente del medico legale.

Giallo è visibile al Canale 38 del Digitale Terrestre, su Sky canale 167, Tivùsat Canale 38. Le puntate saranno disponibili su dplay.com (scarica la App su App Store o Google Play o vai su www.dplay.com).