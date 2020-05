MovieMag, omaggio alla grande Franca Valeri su Rai Movie

Al centro di MovieMag, mercoledì 13 maggio, alle 22.50 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), gli approfondimenti dei film in onda su Rai Movie, le nuove forme di fruizione cinematografica ai tempi del Covid-19 e interviste ai protagonisti del cinema.

Dopo il premio David Speciale 2020 assegnato a Franca Valeri, la trasmissione omaggia l’attrice che ha rivoluzionato la comicità regalandoci una serie di personaggi iconici che hanno fatto la storia dello spettacolo nel nostro Paese.

Federico Pontiggia nel suo faccia a faccia incontra un’interprete che ha avuto Franca Valeri tra i suoi modelli: Paola Minaccioni. L’attrice racconta come è nata la sua vocazione alla recitazione e alla commedia.

L’approfondimento, con interviste e backstage, è dedicato ai film in programmazione su Rai Movie. “Io sono Tempesta” di Daniele Luchetti con Marco Giallini e Eleonora Danco, in onda mercoledì in prima serata, racconta la storia di un magnate della finanza che, condannato per frode fiscale, trascorre un anno prestando servizi sociali in un centro di accoglienza.

Stefano Fresi e Luca Argentero sono gli interpreti di “Al posto tuo” di Max Croci, in onda sempre mercoledì sera dopo MovieMag. La pellicola segue le vicende di due uomini costretti a scambiarsi le vite per una settimana per conquistare un posto di responsabile nella società in cui lavorano. Gli attori parlano del loro legame con il film e dell’amicizia che li lega nella vita.

Lo scambio di persona è il tema al centro della rubrica See You Next Wednesday. Alberto Farina analizza tutti quei film che hanno usato come espediente narrativo lo scambio di identità.

Nel notiziario un tema di grande attualità: Andrea Occhipinti, fondatore di Lucky Red, presenta e spiega come funziona “MioCinema.it”, la piattaforma streaming e TVod dedicata al cinema d’autore.

E di on demand si parlerà anche con i registi Fabio e Damiano D’Innocenzo pronti a vedere il loro ultimo film “Favolacce” in streaming dall’11 maggio.

Intervista anche a Cristina Comencini, regista della pellicola “Tornare”, on line dal 4 maggio. Chiuderà la puntata il cineoroscopo di Simon & the Stars, che legge i vari segni zodiacali attraverso il cinema di Rai Movie.