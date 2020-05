Salone del Libro di Torino, la programmazione speciale Rai

Programmi dedicati, informazione, spazi di approfondimento: Rai torna a fianco del Salone del Libro di Torino come Main Media Partner anche in questa edizione straordinaria sul web, da giovedì 14 a domenica 17 maggio.

Un appuntamento speciale dedicato alle vittime del virus, ai loro parenti, al personale medico e paramedico. Il racconto sarà affidato a reti e testate con numerosi appuntamenti a partire da quelli di Rai Radio3, da sempre vicina alla rassegna torinese, che proporrà in diretta gli incontri “virtuali” del programma in “Tutta la città ne parla”, “Radio3Mondo”, “Radio3Scienza”, “Fahrenheit”, “Hollywood Party”, “Radio3Suite”.

Uno spazio di sostegno e condivisione con il Salone che durerà anche per i prossimi mesi, perché con questa edizione straordinaria prende il via un percorso di attività online che accompagnerà la grande comunità del Salone, editori e lettori, fino all’edizione autunnale.

Sempre per la Radio, su Rai Radio1 microfoni aperti sul Salone nei servizi della redazione Cultura del Giornale Radio Rai e nelle trasmissioni “Plot machine” di Vito Cioce, “Zapping” di Giancarlo Loquenzi e “In prima fila”, la rubrica culturale del sabato alle 12.30.

“Plot Machine”, in particolare, sarà presente con una puntata dedicata, lunedì 18 maggio alle 23.05. Rai Cultura partecipa, invece, con due “inviati speciali”: Edoardo Camurri e Gino Roncaglia che venerdì 15 maggio alle 14.45 si confrontano sulle esperienze della televisione che “fa’” scuola e sulle trasmissioni dedicate a studenti e insegnanti.

Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri ed ospite fisso di Terza Pagina, racconterà il ruolo della televisione nel promuovere la cultura e i libri, soprattutto durante il lockdown, con un’anteprima della puntata di Terza Pagina in onda lunedì 18 maggio alle 15.45 su Rai5.

Rai Ragazzi è al Salone Extra con una puntata de “La Banda dei FuoriClasse”, in onda alle 9.15 su Rai Gulp, rivolta ai giovani studenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Anche Rai Movie dedica al Salone del Libro uno spazio speciale: “MovieMag”, in onda mercoledì 20 maggio alle 00.15, ospita il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia per un bilancio dell’edizione. Spazio ai quattro giorni del Salone anche nella programmazione di Rai1 e nei servizi e negli approfondimenti dei Tg Rai e della Tgr Piemonte.

Rai3 propone spazi e collegamenti in “Aspettando le Parole”, “Agorà”, “Quante Storie”. In campo anche Rai Italia, che seguirà l’appuntamento per gli italiani all’estero.

Un occhio di riguardo alla rassegna web torinese anche sui social della Rai e su RaiPlay che rilancerà i contenuti delle altre reti.