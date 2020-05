Detto fatto, la nuova settimana di tutorial su Rai due

Annunci

Nuova settimana in compagnia di Detto Fatto il tutorial di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, in onda tutti i pomeriggi alle 14.00, con consigli e tutorial utili per tutti e spazi interessanti e coinvolgenti anche per bambini e ragazzi.

In studio con la conduttrice ci saranno i suoi compagni del cast fisso: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi, che proporranno le loro rubriche adattandole a questo periodo, tra cui “La sfida degli armadi” di Carla Gozzi, la “Superclassifica Jon”, e gli spazi di Gambi dedicati ai più piccoli (“Indovina il libro”, la “Posta di Gambi” e la “Baby Dance”).

Tra i tutor presenti nel corso di questa settimana: l’interior designer Luca Medici, che spiegherà come riciclare alcuni oggetti di uso comune e darà i suoi consigli di arredamento, il re della sfoglia Beniamino Baleotti, che proporrà ricette adatte ai più grandi e ai più piccoli, e la tutor di fitness Oriella Dorella, che proporrà degli esercizi per tenersi in forma.

Tanti i tutor e gli ospiti in collegamento:

Lunedì 18 maggio torna in collegamento l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina. Con lei si collegherà anche Mietta e insieme parleranno dei capi d’abbigliamento da utilizzare in casa. Interverrà poi anche Michela Coppa, che preparerà una tisana drenante.

Martedì 19 maggio si collegherà con lo studio una coppia di avvocati, Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Francesco Molinari, che daranno consigli a chi, a causa di questa emergenza, ha dovuto annullare le proprie nozze; e il make up artist Simone Belli con i suoi suggerimenti per il trucco.

Mercoledì 20 maggio Sebastiano Somma parlerà del film che lo vede protagonista, “Mare di grano”, e la nutrizionista Daniela Morandi darà i suoi consigli per un’alimentazione corretta.

Giovedì 21 maggio ci sarà un’ospite in collegamento per il tutorial di fitness di Oriella Dorella: Elisabetta Gregoraci, che si allenerà dalla sua casa. Le esperte di economia domestica Titti & Flavia spiegheranno come pulire i dispositivi di protezione. Spazio anche a Francesco Saccomandi, che darà la ricetta di un dolce amato da tutti.

Venerdì 22 maggio ospiti il Dott. Marco Bartolucci, medico estetico, che consiglierà alcuni trattamenti di bellezza da poter fare in casa, e il veterinario Federico Coccia, che dal 16 maggio condurrà – insieme a Elena Ballerini – il programma in onda su Rai2 “4 zampe in famiglia”.