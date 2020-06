“Cambio casa, cambio vita!”, torna Andrea Castrignano su La5 con la casa e il living

Torna in tivù il tradizionale appuntamento con l’interior design: dall’11 giugno, ogni giovedì in seconda serata su La5, andranno in onda le nuove puntate di “Cambio casa, cambio vita!”, il docu-reality, ideato e presentato da Andrea Castrignano, giunto quest’anno alla decima edizione.

Un traguardo particolarmente importante, che contribuisce a celebrare anche il decennale di La5, il canale tematico Mediaset diretto da Marco Costa dedicato al pubblico femminile.

Otto puntate inedite in cui Castrignano racconterà come trasformare abitazioni “anonime” o démodé nella casa dei propri sogni, investendo soprattutto in creatività e buon gusto grazie all’inconfondibile stile di Castrignano.

E se i due mesi di casalinghitudine forzata hanno fatto riscoprire agli italiani l’importanza di vivere in ambienti confortevoli e curati, oppure hanno stimolato il desiderio di riorganizzare gli spazi in maniera più funzionale o di rinnovare arredo e pareti, nella nuova edizione di “Cambio casa, cambio vita!” non mancheranno certo spunti e idee alla portata di tutti.

Dal semplice relooking alla ristrutturazione più importante, in ogni puntata Andrea Castrignano realizzerà un interior project studiato per soddisfare al meglio le necessità di ogni committente, dando vita ad ambientazioni “tailor made” capaci di esprimere, con stili differenti, le personalità di chi le abita.

In ogni “cantiere” Andrea Castrignano si ritroverà alle prese con le esigenze più disparate: dall’ampliamento di un vecchio monolocale in confortevole bilocale, al restyling di un ampio appartamento in un palazzo signorile nel centro di Milano; dalla radicale trasformazione della casa di famiglia in moderno loft dallo stile underground, alla metamorfosi in stile modern shabby di un appartamento in centro a Como; dal rinnovamento in chiave smart di un mini appartamento sulla riviera ligure di ponente, alla ristrutturazione di una graziosa villetta immersa nel verde della Versilia.

Ogni episodio racconta tutte le fasi di realizzazione del progetto: dalla scelta dei materiali (condivisa con i clienti) e dei fornitori, al coordinamento dei lavori, sino alla riconsegna dell’immobile che è anche l’inizio di una nuova vita!

“Credo che il grande merito, e il successo, di “Cambio casa, cambio vita!”– commenta Andrea Castrignano – sia stato l’aver “democratizzato” il design, facendo comprendere a tutti che anche con pochi utili accorgimenti è possibile trasformare la propria abitazione in una casa completamente nuova: dal taglio funzionale degli spazi, all’uso di soluzioni e materiali innovativi, senza dimenticare l’importanza del colore che, come sanno bene i miei fan, è un dettaglio fondamentale non solo per le pareti, ma anche per accessori e complementi d’arredo.”



E quest’anno c’è una sorpresa in più: “Per festeggiare il decimo compleanno di ‘Cambio casa, cambio vita!’ – continua Castrignano – ho pensato di dedicare l’ultima puntata a un best of di questi dieci anni: sarà l’occasione per raccontare non solo come sono cambiati i modi e gli stili dell’abitare, ma anche come sono evoluti il design e il mondo dell’home industry di pari passo con l’evolversi della società e delle nostre città”.



“Ancora una volta, un grande grazie ad Andrea Castrignano e Federico Torzo (a.k.a. Federico Berg, ndr) per il loro lavoro” afferma il direttore delle reti tematiche Mediaset Marco Costa.

“Far andare in onda ‘Cambio casa, cambio vita!’ è stato assai complesso, visto il momento che stiamo vivendo. Ma la 10° edizione – la decima! – non poteva mancare nel palinsesto di La5. Siamo davvero soddisfatti che il format, ormai un marchio di fabbrica della rete, torni a illuminare la nostra programmazione».

Cambio Casa, Cambio Vita!

Da giovedì 11 giugno alle ore 23:15 circa su La 5